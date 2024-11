Mamma Meloni a Sora con le sue candele rivela: “Giorgia aveva un sogno da bambina, fare l’attrice” (video)

La mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore, torna nel mercatino di Sora a vendere le sue candele. Ha uno stand anche a Gaeta per tutto il periodo natalizio e tra poco arriverà a Campoli Appennino per assaggiare buoni prodotti, alla festa del tartufo. Ad informarci è Ciociaria Oggi che ha fatto quattro chiacchiere con la madre della premier. Sempre disponibile, generosa, molti l’avvicinano per il suo tratto cordiale. Ormai hanno imparato a conoscerla. E, tra una parola e un’altra si è soffermata su un “sogno” che Giorgia coltivava da bambina e che ha sorpreso un po’ tutti: “Giorgia aveva un sogno, fare l’attrice e la cantante”.

Anna Paratore parla amabilmente con l’interlocutrice e rivela le passioni della premier da bambina, spiegando: “Sono mamma di due figlie in gamba, sia Giorgia che Arianna. Giorgia aveva i sogni da bambina, come tutti i bambini, voleva fare la cantante, l’attrice. Poi si cresce e si sceglie la strada giusta per sé”. Con grande orgoglio aggiunge di sentirsi gratificata per i riconoscimenti che stanno ottenendo le sue figlie: “Le persone mi dicono che la apprezzano, hanno capito che si sta impegnando e ce la sta mettendo tutta per fare le cose al meglio delle sue possibilità“.

Mamma Meloni intervistata da “Ciociaria Oggi”

Le candele artistiche sono una delle passioni della mamma della premier, oltre la scrittura e la pittura. “Sono un regale originale sotto Natale- risponde alla cronista- . utili e di poco costo. Adatte per chi per le feste e non solo voglia fare un pensierino qualcuno”. Lo sa che la chiamano “mamma d’Italia”?, scherza l’inviata di Ciociaria oggi- . Lei si schernisce. “Esagerati”. “Basta semplicemente il termine mamma”. A casa ha un vero e proprio laboratorio dove crea candele di cera profumate di diverse dimensioni (gnomi, folletti), alcune veramente impegnative e originali. Con semplicità e naturalezza rivendica questo spazio creativo, sfidando anche la sorpresa dei giornaloni che si stupirono quando appresero della passione della frequentazione dei mercatini della mamma della presidente del Consiglio.