Maltempo, allarme in Sicilia: Catania colpita da un’alluvione, auto trascinate in mare a Giarre (video)

La Sicilia è sotto l’acqua, da diverse ore, con l’allerta gialla lanciata dalla Protezione civile, che potrebbe diventare a breve “rossa”. Allagamenti e pesanti disagi si registrano soprattutto nella zona di Catania, colpita da forti piogge: dal mattino sono stati oltre 70 gli interventi dei Vigili del fuoco, con le maggiori criticità che si sono riscontrate ad Acireale, Giarre e Riposto. Nella frazione di Altarello sono state soccorse 4 persone, tra cui 2 con disabilità, bloccate ai piani bassi della loro casa allagata.

Sulla Sicilia orientale, oltre a Catania, i principali disagi si registrano a Giarre, Acireale e Linguaglossa, dove i pompieri sono stati impegnati per tutta la notte con una trentina di operazioni, a cui se ne aggiungono altre venti attualmente in corso. Le autorità locali raccomandano prudenza alla popolazione, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati. La Protezione Civile mantiene attivo il monitoraggio continuo delle aree più a rischio, in attesa di un possibile miglioramento nelle prossime ore.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre prestando soccorso alle persone che non potevano uscire dalle macchine. I vigili del fuoco hanno dovuto richiamare i colleghi liberi dal servizio per potere rispondere a tutte le richieste di intervento. Un uomo finito in mare, a Giarre, è riuscito a salvarsi.

Maltempo in Sicilia, allarme a Catania e Giarre

A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via dalla forza dell’acqua. Nella frazione di Altarella, un fiume ha esondato e ha invaso il piano terra di un’abitazione dove all’interno vi erano 4 persone, di cui due disabili. Sul posto è arrivato anche il mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Intervento anche ad Acireale, in via Rocco Chinnici, dove una persona è stata soccorsa nella sua casa completamente allagata.

A mezzogiorno erano 64 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania. Tredici gli interventi in corso per soccorso a persone, danni d’acqua, assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.