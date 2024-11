L’ultima posa da star di Harry e Meghan: l’ipotesi della fuga dagli Usa perché lei “detesta Trump”

Harry e Meghan in lizza per lasciare gli Usa, assieme alle altre personalità dello spettacolo che non accettano la vittoria di Donald Trump alle elezioni di novembre. La famiglia dei Sussex ha deciso di espatriare dal Regno Unito dopo aver lasciato il posto di componenti senior nella famiglia reale britannica ma adesso rischia di essere costretta a cercare ancora un’altra meta per vivere. Stando a quanto racconta la caporedattrice del Daily Mail, Charlotte Griffiths, Meghan Markle sarebbe “molto turbata” dalla nuova ascesa di The Donald e questa potrebbe essere la volta buona per il ritorno in Europa della coppia, ma non all’ombra di Londra.

Harry e Meghan: la duchessa “detesta Trump”, ma ora dove andranno?

Secondo la giornalista del quotidiano britannico, Markle “detestava Trump visceralmente e per molte ragioni diverse, e in passato ha detto in diretta televisiva che è un misogino. Quindi potrebbe voler lasciare l’America”. Difficile pensare che a Trump interessi qualcosa delle accuse che gli sono state rivolte dalla duchessa, che non è nuova a questo tipo di uscite: prima delle prime votazioni presidenziali in cui vinse Trump, minacciava di voler restare in Canada ma così non è stato. Non è chiaro se anche l’allarme odierno sia un fuoco di paglia o meno, comunque sia Harry e Meghan hanno comprato da poco una casa in Portogallo e questa potrebbe risultare come la prossima meta da raggiungere.

La “tattica” della coppia

Per quanto il loro allontanamento dagli Usa possa sembrare una iattura per tutti i fan americani sfegatati, i due coniugi reali potrebbero ritrovare un buon punto d’appoggio in Portogallo. Il trasferimento di Harry e Meghan in quel luogo, secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams questo cambio di residenza consentirebbe ai due di avere “un punto d’appoggio nella Ue e una base vicino alla Gran Bretagna”. Chissà che lo stesso Donald Trump possa involontariamente riuscire a riunire la famiglia reale, dato che a quanto pare basta la sua presenza al governo per far rimpiangere a Meghan il pessimo rapporto con i reali inglesi.