Lilli Gruber scopre il problema immigrazione dopo che l’hanno derubata: le ironie social (video)

Sta avendo una certa eco sui social una frase pronunciata da Lilli Gruber durante la puntata di Otto e mezzo di ieri sera: “È evidente che le porte aperte a tutti non se le può più permettere nessuno“, ha detto la giornalista, parlando di come la questione migratoria sia stata centrale nella campagna elettorale di Donald Trump, come lo è stata nelle campagne elettorali europee. Più della sorpresa per una frase che non ci si aspetterebbe da “Lilli la rossa”, a suscitare reazioni e sferzanti ironie è il fatto che quell’affermazione sia arrivata a poche ore dalla disavventura del furto subito a Villa Borghese.

Non solo Salvini e FdI, ironizza anche Marco Rizzo

Il tenore dei commenti, arrivati a migliaia fra le varie condivisioni del video, si sintetizza così: ora che è stata derubata, Lilli Gruber si accorge che l’immigrazione incontrollata è un problema. Le parole della giornalista non sono sfuggite anche al centrodestra, che ha aggiunto i propri commenti a quelli tanti utenti di X. “Colpo di scena: i confini si possono chiudere perché la Gruber è stata derubata”, si legge sull’account di FdI. “Attenzione! Anche Lilli Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che con un’accoglienza indiscriminata e un’immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata!”, ha scritto Salvini. Il segretario del Partito comunista, Marco Rizzo, poi, in un video girato mentre si trovava in treno, ha posto l’accento sul tema della sicurezza nelle città, ironizzando su chi minimizza il problema e parla di “percezione di insicurezza”. “Francamente sono un po’ imbarazzato dal meccanismo azione-reazione di Lilli Gruber. In quelle Ztl si vive davvero una vita semplice…”, ha scritto l’editorialista de La Verità Boni Castellane.

I commenti social: “Toh, dopo che l’hanno derubata anche Lilli Gruber scopre il problema immigrazione”

“Non sarà per caso diventata di destra improvvisamente?”, si chiede un’utente che si firma Giselle e che mette in diretta relazione il furto con la frase. “Toh, dopo che le è sparito il portafoglio a Roma anche la Gruber ha cambiato idea sull’immigrazione. Non è mai troppo tardi: forza Lilli!”, scrive il profilo Pro Italia. “A derubare Lili Gruber a Villa Borghese, secondo voi, sono stati: 1. i fascisti 2. Immigrati svedesi 3. Immigrati africani 4. Immigrati giapponesi 5. Immigrati danesi 6. Le destre”, è stato il “sondaggio” proposto da un altro utente. In realtà, non sono emersi dettagli su chi abbia compiuto il furto ai danni di Gruber, portandole via il borsello con chiavi e cellulare che aveva lasciato un momento incustodito mentre faceva ginnastica. Ma è comunque indicativo che la mente di tanti, per non dire di tutti, sia andata automaticamente in una certa direzione.

L’auspicio che circola su X: “Se lo capiscono anche gli altri conduttori di talk abbiamo risolto”

“L’essere umano è fatto così: la capisce solo quando ci sbatte il muso direttamente. Un’altra decina di conduttori di talk show e abbiamo risolto”, ha commentato un utente che risponde al nome di MisterChiton. Una riflessione emersa anche in altri commenti: “Stavo pensando – ha scritto un utente – a come si sentiranno ora Mentana, Formigli, Floris, Berlinguer, Brindisi, Gruber, Friedman e banda”.