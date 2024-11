Le scuse di Andrea Giambruno a Giorgia fanno volare Del Debbio negli ascolti: sconfitto Formigli (video)

Le scuse di Andrea Giambruno a Giorgia Meloni nell’intervista di giovedì 28 novembre a Dritto e Rovescio su Retequattro hanno premiato la trasmissione di Paolo Del Debbio, che vince la sfida diretta con Corrado Formigli nella gara Auditel. Su Rete4 ‘Diritto e rovescio ha ottenuto infatti 972.000 spettatori (pari al 6.6% di share) mentre su La7 ‘Piazzapulita‘ si è fermata a 776.000 spettatori (5.3%).

Piazza Pulita di Formigli superata negli ascolti

Nell’intervista a Del Debbio, Andrea Giambruno ha espresso il suo rammarico e imbarazzo per il fuori onda trasmesso da Striscia La Notizia 13 mesi fa, che ha portato alla separazione dalla premier Giorgia Meloni. “Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e, quando l’ho rivisto, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così”, ha detto il giornalista Mediaset.

Riabilitazione di #Giambruno – Il fatto che il lupo parli al presente della “sua famiglia” ex compagna compreso dovrebbe mettere in allarme le autorità competenti. Anomalo pure che due lasciati vadano in vacanza insieme. I giornalisti vedono solo se la #Meloni mente alla nazione pic.twitter.com/oJjOXwLexr — ● T i v ● (@Darktiv) November 29, 2024

Andrea Giambruno da Del Debbio: mi hanno dipinto come un mostro

“Chiedo scusa alle persone che hanno visto quel fuori onda – ha detto ancora Giambruno – e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso”. “Mi è dispiaciuto che si dipingesse Andrea come un mostro – ha detto ancora -. Ti racconto un aneddoto. Mentre ero sul divano con mia figlia, un ospite di una trasmissione mi ha definito ‘molestatore seriale’. Io non sono un molestatore, attenzione a come si utilizzano le parole. Questa esperienza mi ha fortemente ferito”.

Le persone coinvolte nel fuori onda – ha proseguito – “sono persone che conosco da anni. Io continuo a fare sempre lo stesso lavoro. Con queste persone ho confuso un clima di amicizia con un clima di lavoro. E’ stato un errore e non lo rifarò più. Ho chiesto scusa ai colleghi e le hanno accettate perché sanno che persona sono. Tra le persone che mi sono rimaste più vicine c’è quella interessata al fuori onda, quindi evidentemente così mostro non sono”.