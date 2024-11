L’annuncio di Gasparri: “Pubblicherò i volti di chi ha inneggiato in piazza alla caccia all’ebreo”

“Allucinante l’impunità dei predicatori di odio e di terrorismo che ieri hanno vomitato odio per le strade di Milano. Che dice la inerte Procura della Repubblica? Un gruppo di persone ben mostrato perfino nei telegiornali ha ostentato foto dei terroristi massacratori di Hamas, come lo sterminatore Sinwar”. Lo scrive su Facebook Maurizio Gasparri, postando alcune foto del corteo pro-Pal a Milano.

Gasparri: “Che dice la Procura di Milano?”

“Poi durante un comizio pubblico – prosegue il presidente dei senatori di Forza Italia – si è inneggiato al pogrom antisemita avvenuto in Olanda. Violando una serie di leggi. E la magistratura dorme. O si può fare una cosa simile? Possono delirare nelle strade dei criminali italiani e stranieri spalleggiati dalla sinistra? Una sinistra che intanto fiancheggia altri criminali che assaltano e feriscono le forze dell’ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà. Prima il partito della Schlein vorrebbe i poliziotti nelle stalle e non in albergo. Poi altri gruppi seminano violenza. La sinistra odia il popolo in divisa. Noi lo difendiamo. Pubblicherò sui social i volti dei criminali in piazza chiedendone l’arresto, quando la magistratura avrà concluso il riposo del week-end”.

De Priamo: A Bologna e Milano fatti gravi, spero la sinistra condanni”

Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo unisce gli assalti di Bologna a quelli di Milano. “Quanto avvenuto a Bologna, con assalti e agguati contro le forze dell’ordine da parte di anarchici, antagonisti e centri sociali, è gravissimo ed inaccettabile. E, a Milano prosegue De Priamo – gli applausi di approvazione da parte dei manifestanti ai pro-pal responsabili della caccia all’ebreo di Amsterdam sono addirittura agghiaccianti. L’estrema sinistra sta alimentando un clima di tensione e di violenza, stringendo alleanze con settori radicali dell’estremismo islamico e antisemiti, e utilizza ogni pretesto per dare vita a vere e proprie guerriglie contro le forze dell’ordine”.

“Nell’esprimere piena e incondizionata solidarietà agli appartenenti ai Carabinieri e alla Polizia, ringraziandoli per il loro costante operato, ritengo – prosegue il senatore di FdI – che contro i violenti e gli antisemiti debba levarsi un coro unanime di condanna, senza cercare giustificazioni per bassi fini elettorali e senza lanciarsi in improvvide ricerche di responsabilità tra le forze dell’ordine anziché tra i manifestanti violenti. Le immagini di Bologna e Milano – conclude De Priamo – parlano chiaro. Spero che dalla sinistra arrivi una condanna altrettanto chiara”.