La Cina sta costruendo una nave ‘portaerei inedita’. Potrebbero usarla contro Taiwan

La Cina sta costruendo una nave da guerra del tutto inedita, unica rispetto alle altre. L’ha riportato la Cnn , secondo cui le foto satellitari di Planet Labs mostrano un’imbarcazione nel cantiere navale situato nella Guangzhou Shipyard International, posizionato nell’isola Longxue e nella provincia a sud del Guangdong. Le prime notizie sul nuovo progetto cinese sono arrivate da The war zone. “Forma e dimensioni piuttosto inusuali, è più piccola delle precedenti portaerei cinesi”, ha spiegato Thomas Shugart, ex militare che adesso collabora con il Center for a new American security. L’imbarcazione è addirittura più piccola dei mezzi d’assalto anfibi Tipo 075. Secondo l’esperto, l’edificazione di un nuovo progetto navale da parte della Repubblica popolare cinese, indica una strategia “di fusione militare-civile” per l’impiego di “unità dual-use”. La Cina potrebbe decidere di utilizzare il nuovo modello anche contro Taiwan.

La Cina e la nuova imbarcazione contro Taiwan

Carl Schuster, ex direttore delle operazioni del Joint intelligence center del comando Usa per il Pacifico, crede che questa nave possa essere utile come veicolo di trasporto per droni ed elicotteri della Guardia costiera cinese. La barca ha partecipato, nelle scorse settimane, alle maxi manovre nei dintorni di Taiwan, l’isola indipendente che la Cina ritiene “una provincia ribelle” e quindi da annettere all’interno della propria Repubblica popolare. Il nuovo modello di ‘portaerei’ cinese è stato utilizzato sempre più spesso negli ultimi tempi, forse come una prova di funzionamento.

Le altre ipotesi per l’utilizzo della nave cinese

Secondo le ipotesi formulate da Schuster, la nuova “piattaforma” di questa tipologia potrebbe “ampliare le capacità di sorveglianza” della Guardia costiera “nelle acque distanti del Mar cinese meridionale e potenzialmente a est di Taiwan”. “Potrebbe anche servire – ha aggiunto Schuster – per supporto logistico e come nave officina in un’operazione anfibia una volta messa in sicurezza la spiaggia”.

La nuova imbarcazione non è l’unica ‘arma segreta’ della Cina

Secondo le previsioni, nel 2026 dovrebbe essere operativa un’altra portaerei cinese, chiamata Fujian: la più grande, moderna e potente nella mani dell’esercito ‘celeste’. Il Center for Strategic and International Studies, think tank di Washington, ha spiegato che la costruzione della nave d’assalto anfibio, classe Tipo 076, che avrà un ponte di decollo da 260 metri per 52. I nuovi investimenti bellici, incluso quello della più piccola nave ad uso civile e militare citata in precedenza, rappresenta un investimento sempre più importante in campo militare da parte della Repubblica popolare cinese.