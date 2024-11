Incendio in centro a Milano, il fumo avvolge anche il Duomo. I negozianti: un forte botto e poi le fiamme dalle grate (video)

Paura a Milano, fiamme alte e fumo nero nei pressi del Duomo scatenano il panico nelle vie centrali della città: e le foto richiamano alla memoria le immagini del tetto e della guglia centrale di Notre Dame avvolte da una coltre di nero e da un fuoco ardente e indomabile. Per fortuna, però, è solo un richiamo della memoria… L’incendio divampato a Milano, infatti, sembra abbia avuto origine negli spazi sottostanti Corso Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo per l’appunto.

Una colonna di fumo nero è fuoriuscita dalla griglia di un parcheggio sotterraneo, tanto che in un primo momento si è pensato che a prendere fuoco fosse stata un’auto nell’area di posteggio sotterranea di zona San Babila. Quando però sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con otto mezzi. La polizia ha transennato un tratto del corso e ha provveduto a far evacuare i dipendenti dei negozi della zona, i soccorritori hanno riferito che la causa dell’incendio sarebbe riconducibile a un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un esercizio commerciale. Per fortuna, comunque, nessuna persona è rimasta coinvolta, e non si riscontrano feriti.

Milano, incendio in centro nei pressi del Duomo: l’ipotesi dell’origine del rogo

Tutto si consuma velocemente poco dopo le 15 di oggi nelle cantine di un palazzo di corso Vittorio Emanuele, poi evacuato. L’incendio, stando alle prime informazioni riferite in una nota dai vigili del fuoco di Milano, non sarebbe partito da auto in sosta in un parcheggio sotterraneo – come inizialmente ipotizzato – ma da cavi elettrici posti sotto un’intercapedine. È questa l’ipotesi che sta prendendo corpo, mentre sul posto sono impegnati otto mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, che «continuano ad operare nel tentativo di mettere la situazione definitivamente sotto controllo». In molti edifici della zona, intanto, mentre sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area, continua a mancare la corrente elettrica. Come si nota oltretutto dalle tante vetrine insolitamente buie dei negozi del centro.

I testimoni: «Un forte botto e poi le fiamme dalle grate»

Negozi i cui commercianti hanno vissuto attimi di paura e di caos. «Abbiamo sentito un botto molto forte ed è saltata la luce», racconta per esempio all’Adnkronos la commessa di un negozio di Corso Vittorio Emanuele, dove poco dopo le 15 di oggi pomeriggio è scoppiato l’incendio partito da un sotterraneo. «Siamo uscite in strada e abbiamo visto il fuoco», aggiunge la donna, che insieme alle colleghe si è allontanata dalla zona, per sfuggire al fumo. «Si vedevano le fiamme dalle grate», aggiunge poi anche un residente, che ha lasciato il palazzo in cui vive, rimasto – come molti in quell’area interessata dalle fiamme e dal fumo – senza corrente elettrica.