Il tribunale di Milano manda a processo Belpietro: su Panorama ha osato definire le Ong “nuovi pirati”

Giustizia italiana sempre più indecifrabile e se avete dubbi chiedete a Maurizio Belpietro: dare del “coglione” a un generale viene derubricato a “ironia”, come insegna l’assoluzione di Bersani per l’insulto a Vannacci, mentre definire “nuovi pirati” le Ong (ricordate la nave Sea Watch di Carola Rackete che ha speronato le motovedette della Finanza?) merita un processo per diffamazione pluriaggravata.

Il Tribunale di Milano ha infatti deciso il rinvio a giudizio per il giornalista Maurizio Belpietro con l’accusa di diffamazione pluriaggravata per aver definito nel 2022 gli operatori delle Ong come i ‘nuovi pirati’ sulla copertina del settimanale Panorama da lui diretto.

L’esposto nei confronti di Belpietro, attualmente direttore anche de ‘La Verità’, è stato presentato dalle Ong Open Arms, AOI Rete Nazionale, Emergency e Sea Watch che avevano definito il titolo e l’immagine pubblicate “non veritiere e offensive del lavoro umanitario operato da chi nel Mediterraneo Centrale cerca di soccorrere vite umane”. Il processo, si legge in una nota congiunta, avrà inizio il prossimo 17 marzo 2025.

“Apprendiamo oggi la decisione del Tribunale di Milano di rinviare a giudizio Maurizio Belpietro: la nostra è una richiesta di giustizia perché si ponga fine alla criminalizzazione del lavoro delle organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale. La definizione di ‘nuovi pirati’ comparsa sulla copertina del giornale diretto da Belpietro non offende solo l’operato di chi come noi lavora per soccorrere le persone costrette a intraprendere viaggi pericolosi e troppo spesso mortali – commentano le Ong -, ma scredita tutti coloro che operano per il rispetto dei diritti umani”. Belpietro ha giustamente difeso la scelta di quella copertina di Panorama, sostenendo la libertà di espressione e il diritto di critica.