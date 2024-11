Il gesto del Papa nel giorno dei defunti: una preghiera silenziosa al cimitero dei bimbi mai nati

Un pensiero particolare, nel giorno in cui si celebrano i defunti, il Papa l’ha voluto rivolgere ai bambini mai nati. Il Pontefice ha presieduto la messa al cimitero Laurentino, dove si trova il “Giardino degli Angeli”, l’area dedicata ai feti che non hanno visto la vita a causa dell’aborto. Lì ha svolto la sua prima tappa, fermandosi in preghiera davanti alle tombe dei piccoli “angeli” che ha voluto omaggiare anche lasciando delle rose bianche. Non si tratta della prima volta: già nel 2018 il Papa si fermò in quest’area del cimitero, custodita simbolicamente dalle statue in marmo di due angeli e istituita nel 2018 dall’allora giunta comunale di centrodestra.

La preghiera silenziosa del Papa al cimitero dei bimbi mai nati

Il Papa, arrivato in sedia a rotelle, si è trattenuto sul posto in una preghiera silenziosa, scegliendo di rimanere solo durante il raccoglimento circondato dai tanti peluche e piccolo giocattoli che accompagnano queste tombe come e più dei fiori. “Nella Chiesa non c’è un lutto che resti solitario, non c’è lacrima che sia versata nell’oblio, perché tutto respira e partecipa di una grazia comune”, si legge sul profilo X del Pontefice, che per il resto non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Il messaggio sui social: “Nella Chiesa non c’è lutto che resti solitario”

Un lungo momento di silenzio ha preso il posto anche dell’omelia, mentre Bergoglio si è soffermato a parlare con alcune famiglie presenti al cimitero, padri e madri accomunati dalla perdita di un bimbo, che hanno regalato al Pontefice una sciarpa bianca. “È il nostro caldo abbraccio per lui, un abbraccio simbolico anche da parte dei nostri ragazzi”, hanno spiegato ai media vaticani. Il dolore per la perdita di un figlio è stato anche al centro del video con le intenzioni di preghiere che il Papa ha rilasciato per novembre e nel quale sottolinea che si tratta di un’esperienza per la quale “non ci sono parole”.