Il “figliol prodigo” Librandi torna in Forza Italia: nel frattempo ha cambiato cinque partiti (video)

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti ed è un brano che calzerebbe a pennello per il movimento di Gianfranco Librandi, appena affiliato a Forza Italia. Un ritorno a casa del figliol prodigo, che nel frattempo ha cambiato più partiti che cravatte, in una conferenza stampa dove mancava solo che Antonio Tajani ammazzasse il vitello grasso.

Quanti partiti ha cambiato Librandi?

Sul Corriere della Sera, Fabrizio Caccia ricorda maliziosamente il curriculum politico del 70enne politico lombardo, tornato alla base con il suo movimento L’Italia c’è. Un vero e proprio giro delle 7 chiese. Anzi, dei partiti. La penna del Corriere ripercorre il tour, nato come consigliere comunale di Forza Italia a Saronno nel 2004, “poi via via Pdl, deputato di Scelta civica con Mario Monti, Pd, Iv e infine quest’anno candidato senza successo con +Europa alle Europee, ma è sempre rimasto amico di tutti. Amico pure di Letizia Moratti che sfidò nel 2011 nella corsa a sindaco di Milano, coniando uno slogan («Meno Letizia, più Concretezza»), e adesso invece la vedrebbe bene di nuovo a Palazzo Marino per il dopo Giuseppe Sala. Ma non disdegnando neanche Maurizio Lupi, un altro «amico». Del resto, pure da imprenditore (Librandi è leader di Tci, Telecomunicazioni Italia) il suo motto è: «Non so mai dove dormo». Coerente. S’è fatto tre fiere in un mese: Shanghai, Dubai, Riad. I suoi operai cinesi quando va a visitare lo stabilimento gli cantano l’inno di Mameli”.

Ma come hanno reagito gli elettori azzurri? Se fa testo la mail arrivata alla posta de La Verità e pubblicata oggi, non proprio in maniera entusiasmante. “Leggo che Forza Italia allarga il proprio «campo» acquisendo l’ex onorevole Librandi. Ottimo esempio di eutanasia. Credono che gli elettori abbiano la memoria corta?”, scrive Cesare Triberti via email. Tajani è avvertito, visti i precedenti: quanti partiti ha cambiato Librandi è una domanda che rischia di avere una risposta aggiornata al prossimo turno elettorale.