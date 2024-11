Il Calendario di Frate Indovino festeggia i suoi 80 anni. “E’ un dono della Provvidenza”

Il Calendario di Frate Indovino festeggia i suoi primi 80 anni, 80 anni di storia italiana: il cappuccino in barba bianca continua a sorridere alla vita e rallegrare le case degli italiani con i suoi consigli e la sua saggezza antica. Con l’umorismo tipico francescano e la familiarità cappuccina è riuscito con immagini, ricette, detti e consigli a mantenere viva e a custodire la tradizione della cultura popolare italiana in maniera semplice e accattivante. E nelle sue copertine sono racchiuse fotografie impresse nell’immaginario collettivo.

Un’edizione molto speciale, già dalla copertina, quella del 2025, Anno Santo del Giubileo, indetto da papa Francesco lo scorso 9 maggio 2024, cui questa edizione è dedicata sul filo rosso del tema comune della speranza. Non solo: 1225-2025, ricorre un altro compleanno importante, gli 800 anni del “Cantico di Frate Sole” di San Francesco d’Assisi, tra le primissime poesie scritte in lingua italiana: una pagina dell’Almanacco ne pubblica il testo accanto al commento in versi del poeta e scrittore Daniele Mencarelli.

“È davvero un dono della Provvidenza celebrare il nostro 80° nel corso di un anno giubilare: non capita spesso, no? Per questo abbiamo voluto dedicare questo numero speciale al grande Giubileo della speranza: vogliamo così rispondere all’appello di papa Francesco e arrivare a tutte le famiglie come ‘pellegrini di speranza’, tenendo fede al nostro motto ‘una buona parola, nella vita di ogni giorno'”, Paolo Friso, direttore generale Edizioni Frate Indovino.

In questi momenti nei quali vengono rimessi in discussione, dai potenti della terra, gli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, il Calendario 2025 si fa portavoce di un forte richiamo alla responsabilità nei confronti della questione ambientale, della limitatezza delle risorse, dello spreco indiscriminato. Un invito a promuovere la sostenibilità come stile di vita, che sollecita un ripensamento dei sistemi economici, sociali, politici e tecnologici che tenga conto dei bisogni e dei diritti di tutte le comunità, anche le più emarginate.