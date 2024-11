Guida Michelin 2025: promossi e bocciati. Da Cannavacciuolo a chi ha perso 2 stelle in un colpo

La Guida Michelin 2025, 70ma edizione della storica pubblicazione dedicato alla ristorazione di qualità, è stata presentata a Modena tra conferme e clamorose sorprese. Con il ristorante Casa Perbellini – 12 Apostoli dell’omonimo chef, sono ora 14 i ristoranti tre Stelle Michelin in Italia; 2 i nuovi due Stelle e 33 le nuove una Stella Michelin per un totale di 393 stelle distribuite in tutta la penisola. Inoltre, 11 nuovi ristoranti hanno ricevuto la Stella Verde Michelin: la selezione 2025 comprende un totale di circa 2.000 ristoranti.

Dopo tre anni, la cerimonia della Guida Michelin è tornata in Emilia-Romagna e, per la prima volta nella sua storia, nella città di Modena. Per celebrare la 70ma edizione della Guida Michelin italia si sono aperte le porte del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che ha ospitato oggi la cerimonia presentata da Giorgia Surina, alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali chef, giornalisti, professionisti del settore e istituzioni. L’edizione numero 70 della Guida conferma uno scenario gastronomico pieno di vitalità, animato da giovani talenti che hanno fatto esperienza all’interno di brigate capitanate da chef mentor dai quali trarre ispirazione e, allo stesso tempo, da una crescente consapevolezza che la ristorazione impegnata e sostenibile non è un trend ma una reale necessità.

Guida Michelin 2025: ecco i ristoranti che valgono il viaggio

Sono 36 in totale le novità tra gli stellati: la Guida Michelin Italia aggiunge una novità tre Stelle Michelin , portando i ristoranti tre stelle della penisola a quota 14, 2 nuovi ristoranti due Stelle Michelin e 33 ristoranti con una Stella Michelin. In totale, la selezione di ristoranti della Guida Michelin Italia 2025 comprende 393 ristoranti Stellati. Oltre alla new entry nella famiglia dei 3 Stelle Michelin, i Ristoranti che ‘valgono il viaggio’ in Italia e confermano le 3 Stelle, sono: Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN), Piazza Duomo ad Alba (CN), Enrico Bartolini al Mudec a Milano, Quattro Passi, Nerano, (NA) e Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Brunico (BZ). Sono 36 nuove Stelle in totale che hanno interessato 13 regioni, delle quali 2 new entry nella categoria dei due Stelle Michelin , ovvero i ristoranti che ‘valgono la deviazione’: Marco Galtarossa – Villa Elena, Bergamo; Matteo Temperini – Campo Del Drago, Montalcino.

Clamorose uscite di scena: il ristorante che ha perso due stelle in un colpo solo

Si registrano anche due clamorose uscite di scena, in Piemonte, tra le stelle Michelin dell’omonima Guida. Il ‘Piccolo Lago’ di Mergozzo dello chef Marco Sacco ha perso entrambe le stelle in un colpo solo, così pure non è più tra gli stellati, dopo un quarto di secolo, ‘Gardenia’ di Caluso (Torino della chef Mariangela Susigan. Niente più stella anche per la Madernassa di Guarene (Cuneo) e il Tantris di Novara.

Nella Guida Michelin Italia 2025 sono 33 le novità una Stella Michelin. Tra queste molti chef hanno un mentore d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo riceve la Stella in due ristoranti, Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti e Cannavacciuolo by the Lake a Pettenasco (NO), guidati rispettivamente da Gianluca