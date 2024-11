Fitto alla Ue promosso da 3 elettori su 4, Meloni: “Gli italiani lo capiscono più dei partiti”

Gli italiani capiscono che avere un vicepresidente esecutivo della Commissione europea, «ruolo mai ricoperto prima dall’Italia, con deleghe strategiche, è una grande opportunità e rispecchia il ruolo dell’Italia in Europa». Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpellata da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio dell’istituto Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo il quale il 72,4 per cento degli italiani ritiene giusto che l’Italia abbia la vicepresidenza della Commissione Ue con Raffaele Fitto. «Lo capiscono, evidentemente, anche più di alcuni partiti nazionali, considerando le posizioni incomprensibili che sono state assunte. È una buona notizia», conclude Meloni.

Meloni: il ruolo di Fitto compreso dagli italiani più che

Secondo quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, quasi tre italiani su quattro, il 72,4%, ritiene giusto che l’Italia abbia la vice-presidenza della Commissione europea con Raffaele Fitto. Sono orientati diversamente soltanto il 27,6% degli interpellati. Un numero che evidenzia in maniera plastica che anche molti elettori di centrosinistra sostengono Fitto andandosi ad aggiungere a simpatizzanti ed elettori di centrodestra.

Nell’articolo a firma di Alberto Maggi emerge inoltre che quasi 6 italiani su 10 e cioé il 59,8% degli interpellati, ritiene che il leader del Pd Elly Schlein e, in generale gli altri esponenti del centrosinistra, non abbiano condannato abbastanza le manifestazioni pro-Palestina e non solo che molto spesso sono sfociate in violenze contro le forze dell’ordine. Per il 40,2% degli italiani, invece, Schlein, Conte e gli altri esponenti dell’opposizione hanno preso a sufficienza le distanze dalle violenze di piazza e dalle intimidazioni. Venendo invece ai sondaggi elettorali, tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia rimane sopra il 30% mentre la Lega è davanti a Forza Italia. In ripresa invece il Pd, sostanzialmente stabili Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.