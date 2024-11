Fedez sfida Gasparri a pubblico “duello”, il senatore accetta: con l’IA te la puoi giocare (video)

“Chi voterebbe la Schlein? Da comunicatore Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein”: parola di Fedez, che a La Zanzara su Radio 24 presenta la sua nuova creatura digitale, Pulp Podcast.

Il rapper, ormai ex signor Ferragni, annuncia alla trasmissione di Cruciani e Parenzo il nuovo format condotto con Mr. Marra e svela il suo ospite ideale. “Sicuramente è Giorgia Meloni”, ipotizza Cruciani. Invece Fedez spiazza conduttore e ascoltatori: “Io vorrei Gasparri. Perché io e lui abbiamo un pregresso importante perché ce ne siamo dette di tutti i colori ed è giunta l’ora di un confronto pubblico”. Cruciani coglie la palla al balzo e chiama al cellulare il presidente dei senatori di Forza Italia: “Ti voglio convincere di una cosa, voglio che vai ospite da Fedez”.

“Ma è una voce registrata o sei dal vivo?”, chiede l’esponente di Forza Italia. “È intelligenza artificiale”, replica sornione Fedez. “Finalmente sei intelligente anche tu. Con l’artificiale te la cavi – rilancia Gasparri – Con l’intelligenza artificiale c’è una speranza anche per Fedez”. Il cantante incassa il colpo e ridacchia: “Gasparri è fortissimo”.

Gasparri a Fedez: “Non sono d’accordo con te su niente”

“Ma tu vuoi questo dibattito? Io sono cattivo. Io non sono d’accordo con te su niente. Questi testi che hai scritto, dove minimizzi sulle droghe”. “Dove minimizzo sulle droghe?”, chiede Fedez cadendo dalle nuvole e facendo finta di dimenticare i diversi brani che hanno spopolato in Rete e in radio. “Quelli con il tuo amico J-Ax, anche se J-Ax è peggio. Ma alla fine il messaggio che passa è questo”, ricorda Gasparri.

Il botta e risposta arriva con un appuntamento a Milano dove Gasparri viene invitato come ospite del nuovo podcast di Fedez. Il senatore azzurro, memore delle sue battaglie dialettiche sul tema, indimenticabili i suoi confronti con Marco Pannella trasmessi da Radio Radicale, affila metaforicamente le armi. E quando Fedez lo provoca: ti vuoi sottrarre così al mio invito? “No – taglia corto Gasparri – perché con l’intelligenza artificiale te la puoi giocare alla pari con me”.