Fedez-Ferragni: firmato l’accordo di separazione e divorzio. Intesa ‘alla pari’ per i figli

Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto un accordo di separazione e contestuale divorzio. È quanto si apprende da fonti legali. Dopo lunghe trattative la popolare influencer e il rapper stanno per firmare l’intesa. Secondo quanto rendono noto gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, difensori di Fedez, e l’avvocata Daniela Missaglia, legale della Ferragni, la coppia più mediatica d’Italia avrebbe definito i termini della fine della storia d’amore durata otto anni.

Ferragni e Fedez firmano l’accordo di separazione e divorzio

I due figli della coppia, Leone e Vittoria, “staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”, si legge in una nota. “Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”. L’intesa, che sarà poi omologata dal tribunale di Milano, prevede una sorta di accordo alla pari. Un’intesa nell’interesse dei minori.

I figli staranno con mamma e papà per gli stessi periodi

L’avvocato Daniela Missaglia, legale dell’influencer, precisa in una nota che “l’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli. Misura del tutto legittima cui Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”. L’avvocato “precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente”.

Nessun assegno di mantenimento all’ex moglie

In base all’accordo Fedez non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all’ex moglie. La materia patrimoniale e societaria dei due, che era già divisa in precedenza, non rientra invece nell’accordo di separazione. Già nelle scorse settimane si era saputo che gli ormai ex Ferragnez puntavano a un addio pacifico e consensuale. Fonti vicine al rapper avevano già fatto sapere che i bambini sarebbero stati affidati a entrambi i genitori. “Le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l’uno o con l’altro”, avevano detto. Il cantante pagherà però, tra le altre e su sua esplicita volontà, le spese per l’educazione di Leone e di Vittoria, che frequentano una scuola privata di Milano con rette superiori ai 20 mila euro l’anno. Sarebbe stata risolta anche la questione dell’esposizione social dei piccoli. Per pubblicare foto e video che li ritraggono i genitori dovranno richiedere l’autorizzazione reciproca.