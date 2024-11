E’ morto l’informatico Thomas Eugene Kurtz: è stato il co fondatore del linguaggio informatico Basic

Thomas Eugene Kurtz, matematico, professore e informatico co fondatore del linguaggio Basic di programmazione, si è spento all’età di 96 anni. Aveva progettato l’invenzione informatica insieme al collega John George Kemeny. E’ morto nella sua casa nel New Hampshire e l’annuncio è stato poi riferito dalla sua famiglia.

La vita di Thomas Eugene Kurtz

Thomas Eugene Kurtz è nato in Illinois il 22 febbraio 1928, si laureò alla Ucla (Università della California di Los Angeles), affiancato dal professor Forman Acton, un ingegnere che poté trasmettere allo studente la sua passione per le prime forme di computer. Dall’anno 1952 al 1956 si recò a Princeton in qualità di assistente e ricercatore. Nel suo ultimo anno alla famosa università del New Jersey, prese un dottorato in statistica e si diresse verso l’università di Dartmouth secondo le volontà di John George Kemeny, che a quei tempi era il direttore della Facoltà di Matematica e con cui creerà poi il linguaggio Basic informatico.

Che cos’è il linguaggio Basic di programmazione di Thomas Kurtz e John Kemeney

Il linguaggio di programmazione Basic, fu una novità di alto livello ideata nell’anno 1963 da Kurtz e Kemeney, ma l’annuncio arrivò soltanto un anno dopo. Inizialmente era stato creato per i principianti perché diretto verso la facilità piuttosto che alla forza espressiva, tuttavia con il passare del tempo all’invenzione sono stati aggiunti altre novità rispetto a quelle iniziali e che l’hanno reso comparabile con gli altri “linguaggi”. Kurt è stato un veterano dell’informatica, tanto da rivoluzionare le modalità con cui la gente ha iniziato a interessarsi alla programmazione del computer. Già a Dartmouth, i due informatici americani avevano generato una funzionalità di “Timesharing system”, ovvero un modo per condividere l’accesso al computer che permetteva agli studenti di connettersi con la macchina allo stesso momento.

Gli incarichi a livello accademico

Dall’anno 1966 al 1975, Thomas Kurt ha diretto il Kiewit Computation Center di Dartmouth, mentre dal 1975 al 1978 fu direttore dell’Academic computing. Nel 1979 l’informatico americano ha ideato un programma per il master professionale in Computer e scienze dell’informazione, assieme all’ex alunno Stephen J. Garland. Nel 1983 Kurtz e Kenemy costituirono una società chiamata “True Basic inc.” per mettere in commercio il TrueBasic, ossia una versione aggiornata dell’iniziale Basic derivante dal Dartmouth Basic 7, che in alternativa possiede la denominazione di Ansi Basic.

I riconoscimenti del professor Thomas Kurtz e l’acronimo Basic

Nel 1991 la Ieee computer society, ovvero una delle società tecniche dell’Institute of electrical and electronic engineers, decise di consegnare a Thomas Kurtz il premio come “Pioniere del computer“. Nell’anno 1994, il professore ricevette anche l’inserimento come membro onorario nell’Association for computing machinery, cioè un’associazione accademica internazionale senza alcun scopo di lucro dedicata agli scienziati e agli educatori informatici. l’acronimo scelto per il linguaggio di programmazione Basic ha una traslazione in lingua inglese: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, che in italiano vuol dire codice di istruzione multiuso per principianti. Pensando all’invenzione di Kurtz e Kemeny viene in mente anche un gesto altruistico, basti pensare all’impegno per fare in modo che tutti gli studenti potessero accendere il macchinario contemporaneamente. Una novità straordinaria per l’epoca e che adesso è rimasta nella storia dell’informatica.