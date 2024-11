Due adolescenti indagati per tentato omicidio dopo aver accoltellato all’addome un 62enne

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato da due ragazzini di 15 e 16 anni a Lucca dopo averli rimproverati. I due adolescenti avevano commesso un atto vandalico e non hanno accettato la disapprovazione dell’anziano signore, ferendolo gravemente all’addome con un’arma da taglio. I carabinieri hanno identificato e arrestato i due ragazzi che sono sospettati di essere gli autori: entrambi vivono a Lucca. I due giovani sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine, dopo essere fuggiti dal luogo del delitto.

Due adolescenti hanno accoltellato un uomo di 62 anni

I carabinieri sono intervenuti nel comune lucchese di Massa Pisana, dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano testimoniato di aver visto i ragazzi mentre rovinavano una staccionata. I militari giunti sul posto hanno appurato che i ragazzi, in seguito al diverbio con un uomo di 62 anni, avrebbero deciso di accoltellarlo all’addome. Il signore si trova ora ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca, dove dopo un intervento è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. La vittima è ora in coma e sta lottando tra la vita e la morte, dopo aver riportato un ferimento grave.

La fuga dei ragazzi e le indagini dei carabinieri

I ragazzi, dopo l’accoltellamento sono fuggiti rifugiandosi altrove a casa di un’amica, ma in seguito alle investigazioni fatte sul posto dai carabinieri sono stati rintracciati a casa di una loro amica. Inoltre, i due adolescenti sono stati arrestati e poi condotti presso l’Istituto penale per minorenni di Firenze. Attualmente l’indagine è in valutazione nella Procura minorile diretta da Roberta Pieri, titolare del fascicolo.