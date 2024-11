Disastro aereo a Vilnius: la polizia lituana non esclude il terrorismo tra le cause dello schianto (video)

Il disastro dell’aereo che si è schiantato su un palazzo a Vilnius in Lituania, potrebbe essere frutto del terrorismo secondo le notizie consegnate dalla polizia. L’aereo cargo della Dhl si è schiantato su un edificio e attualmente il bilancio delle vittime nell’equipaggio è di un morto, due feriti e un disperso stando a quanto riportato dal Tgcom 24. Il pilota dell’aereo è stato estratto dall’abitacolo dai soccorsi giunto sul posto e portato in ospedale. Il capo del servizio di soccorso lituano, Renatas Pozela ha spiegato che l’edificio in cui vivevano tre famiglie, per un totale di 12 persone, è stato evacuato, ma tra di loro non si registrano morti e feriti. Le fonti reperibili, indicano che l’incendio causato dall’aereo è stato circoscritto.

Il disastro aereo e le informazioni sul caso

Il velivolo era decollato dalla città tedesca di Lipsia, con destinazione a Vilnius: l’aeroplano si è schiantato a Liepkalnis, zona interna della capitale lituana. Secondo quanto aveva scritto la Lithuanian airports su X, i soccorsi sono arrivati «sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto di Vilnius», precisando che «le operazioni aeroportuali non sono al momento interrotte». Stando alle parole della portavoce del servizio di soccorso lituano, l’aereo è stato totalmente annientato dalle fiamme. Per spegnere il fuoco sono intervenute sei autopompe e un altro veicolo per il trasferimento dell’acqua. Sul luogo del disastro aereo è stato inoltre organizzato anche un centro di coordinamento per i soccorsi.

La polizia e la pista terroristica sullo schianto

Le forze dell’ordine lituane non tralasciano la possibilità di un’influenza di matrice terroristica sullo schianto dell’aereo sul palazzo di Vilnius. Arnas Paulauskas, capo della polizia, ha spiegato in un incontro con i giornalisti che il terrorismo «è una delle ipotesi. Che deve essere indagata e verificata. Ma c’è ancora molto lavoro da fare». Precisando che «le risposte non arriveranno così rapidamente». L’agente ha specificato che l’investigazione sulla scena del crimine, il collezionamento di prove ed informazioni potrebbero richiedere più di una settimana. L’ipotesi che l’evento sia stato premeditato, secondo le autorità, non è da scartare a priori.

La Germania: “possibile incidente ibrido”

La Germania crede che lo schianto dell’aereo sia avvenuto a causa di un incidente ibrido, dovuto ad un’azione esterna. Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock ha dichiarato che «di recente abbiamo assistito a multipli attacchi ibridi in Europa, spesso contro individui e infrastrutture, sottomarine o altro». Precisando che sarebbe opportuno «chiedere seriamente se è stato un incidente o, come la scorsa settimana, se si tratti di nuovo un incidente ibrido». La manager della sede Dhl lituana ha affermato che per il momento «non abbiamo informazioni che indichino qualcosa di inusuale o sospetto».

Il Presidente lituano ha visitato il luogo del disastro

Il Presidente lituano, Gitanas Nauseda, si è recato sul luogo dell’incidente: insieme a lui anche gli ambasciatori della Germania per un momento di cordoglio nei confronti delle vittime. Il componente dell’equipaggio che ha perso la vita durante lo schianto è spagnolo, così come la stessa compagnia di consegne Dhl.