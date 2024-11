Delirio antifascista a Castiglion Fiorentino contro una scritta di Natale: evoca Vannacci e la X Mas (video)

La scritta di Natale sistemata nei giardini di Castiglion Fiorentino (Arezzo) con l’acronimo Xmas continua a suscitare reazioni al limite del ridicolo: un delirio antifascista che evoca livelli paranoici da romanzo di Philip K. Dick. Dietro un classico Merry Chrismtas con la X, che si vede in tantissimi addobbi anglosassoni, gli occhiuti partigiani da tastiera evocano messaggi subliminali.

A tal proposito il presidente dei Commercianti del centro storico Remo Castellani, replica seccamente che “la decisione di utilizzare questa grafica fa parte di un progetto condiviso e approvato dai commercianti stessi, con l’obiettivo di creare un’atmosfera natalizia moderna e accogliente, in linea con una tendenza diffusa. Non c’è alcun intento divisivo o significati nascosti dietro questa scelta, ma solo la volontà di contribuire al clima di festa e attrarre visitatori nel nostro centro storico”.

L’accusa dell’opposizione al sindaco di Castiglion Fiorentino

I commercianti chiudono col sostegno al sindaco Mario Agnelli che nelle ultime ore aveva già chiarito la sua posizione in merito alla scelta della scritta, respingendo le allusioni a un riferimento alla X Mas e al generale Vannacci. “Il militare l’ho fatto una volta sola e mi è bastato. Non ho nulla da eccepire sull’attività politica del Generale Vannacci ma io non sono uno di quelli che pende dalle sue labbra”, ha twittato il primo cittadino del paese della Valdichiana.

Sostegno alla versione Xmas è arrivato anche da alcuni americani residenti a Castiglion Fiorentino che hanno apprezzato il tocco internazionale dato agli addobbi di Natale. Come ricostruisce La Nazione, i primi a intervenire sulla questione sono stati i consiglieri comunali della lista di opposizione “Risorgimento Castiglionese” che in una nota – dai tratti criptici – hanno espresso tutto il loro biasimo. “Quel “Xmas“ che capeggia fuori da Porta Fiorentina non rappresenta il meglio che si potesse scegliere – scrivono su Facebook – meno si danno occasioni anche innocenti per equivocare meglio è”.

E poi, con un gioco di parole citano, senza menzionarlo, Vannacci stesso: “E che sia un’amministrazione che si ispira anche al generale sottosopra, lo ripetiamo, non ci passa nemmeno per la testa”. Sui social la questione è diventata di interesse pubblico. Qualcuno senza tentennamenti ha parlato di “fascismo“; altri hanno liquidato la faccenda sbrigativamente. Insomma, un copione già visto. E decisamente ridicolo.