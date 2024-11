Da Mentana la super gaffe di Cazzullo: “Che noia con la Harris, è una Casellati nera…”. Lei replica con classe

Lunga notte quella su La7, dove però Enrico Mentana, il maratoneta elettorale per eccellenza, ci ha regalato l’ennesima gaffe di uno dei suoi ospiti. Mentre gli americani decretavano il ritorno di Donald Trump sulla scena politica, in Italia il vero spettacolo si svolgeva sul piccolo schermo ma anche sul cellulare di Mentana, che il giornalista maneggiava sotto le telecamere e dal quale controllava le notizie in arrivo. Da una chat privata con Aldo Cazzullo è spuntato, a un certo punto, un messaggio imbarazzante, finito sotto i riflettori per un errore di regia, che ha svelato fin troppo.

Il messaggio incriminato: “la Casellati nera”

Durante l’interminabile diretta, appare il messaggio di Cazzullo che risveglia il pubblico da casa. «Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la Casellati nera (riferendosi alla Harris ndr) ci saremmo annoiati», scrive la firma del Corriere della Sera direttamente da Palm Beach, nella sala che di lì a poco avrebbe ospitato il discorso della vittoria di Trump. Il commento di Cazzullo, scovato da Selvaggia Lucarelli, canzona la vicepresidente, ormai loser di queste elezioni americane, alludendo però alla somiglianza con il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. E qui vien da chiedere: se l’avesse scritto un giornalista di destra? Sarebbe stato processato in diretta per razzismo? A Cazzullo e Mentana tutto è concesso?

La regia della maratona Mentana inquadra il cellulare di Mentana e si legge non solo il numero di Cazzullo ma anche la sua chat con Cazzullo 😂.

Cazzullo che definisce Kamala Harris “la Casellati nera” mi fa volare. ✈️ pic.twitter.com/E8S99wd1Lg — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 6, 2024

Casellati: “Harris come me? Un complimento”

Ma la ministra del governo Meloni non si scompone, anzi, risponde con ironia. «L’ho preso come un complimento – replica con classe la Casellati – Kamala è una donna intelligente e preparata, e ha anche qualche anno in meno di me, il che non guasta». Una risposta che dimostra come, a volte, una risata valga più di mille censure del politically correct.

Un tocco irriverente

Mentana, immerso nella sua consueta maratona notturna, è sembrato non aver notato la svista, ma è facile immaginare che, tra un dato elettorale e l’altro, il messaggio di Cazzullo una risata l’avrà strappata anche lui. Mentre oltreoceano la vittoria sembra andare al campione del politicamente scorretto, The Donald, in Italia la maratona Mentana ci ha sorpreso con certi momenti di irriverenza “trumpiani”…