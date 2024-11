Da Floris puntata horror contro Meloni. Augias dà dell’ubriacone a Nordio. Santoro e Rossella, insulto libero (video)

Una puntata horror di “Dimartedì”. Il “tribunale” di Giovanni Floris è in azione. Corrado Augias che dà dell’ubriacone al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. E che parla del comizio di Meloni a chiusura regionali così: : “È un delirio, un premier si può esprimere così? Trasecolo…”. Subito dopo, un Santoro che inveisce contro la presidente del Consiglio circa il caso Delmastro : “Deve dire che è un cogl…” urla l’ex anchorman. Che si picca di suggerire come e chi la premier deve insultare. Non vuole sentire ragioni e neppure le spiegazioni di Giorgia Meloni 🙁“ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia” e non i detenuti. Parlava di mafia, vi scandalizza? A me no”). Il tutto accade nella puntata di martedì 19 novembre. Il conduttore non deve faticare, la scaletta gliela conmfeziona la premier stessa: cioè, Floris manda in onda spezzoni del comizio di Terni di venerdì e poi intervista i suoi ospiti che sono liberi di insultare toni, contenuti e parole della premier. A voi sembra normale rivolgersi con tale rozzezza a figure istituzionali, qualunque orientamento si abbia?

Augias: “Meloni cchiagni e fotti”. Santoro: “Serve un esorcismo per il demone fascistello”

Inizia un distratto Augias: “Meloni non ha mai fatto un discorso rivolgendosi a tutti gli italiani”. “Meloni usa la tenica del chiagni e fotti”, dice lo scrittore e conduttore dall’alto della sua cultura che pure è raffinata, quando vuole e con chi vuole. “Usa toni bellicosi e insultanti”. Nessuno lo induce a più miti giudizi, insomma siamo in diretta. Poi Santoro: “Meloni e i suoi sono posseduti da un demone fascistello. Serve un esorcismo” (video). Anche qui, nessuno a ribattere.

Carlo Rossella: “Giorgia Meloni la nostra Francisca Franco”

Altro spezzone di comizio Meloni, altro ospite, altri insulti. Con un Carlo Rossella avvelenato come sempre, anche lui con licenza di insultare: “La destra vuole tutto il potere. Giorgia Meloni è la nostra Francisca Franco”. Ma dice di avere il popolo dalla sua parte, lo rintuzza Floris. “Ho sentito tanta gente dire: ho il popolo dalla mia parte- risposta dell’ex direttore- . Mussolini lo diceva e sappiamo che fine ha fatto“. Spregevole constatazione. “Quando un governo attacca i giudici mi fanno paura – ripete ancora Rossella- vuol dire che ha qualcosa da nascondere”. Due video qui sotto, tra i peggiori interventi.

Augias: “Nordio ha problemi in alcuni momenti della giornata”

Il passaggio che però sta facendo più discutere è quando si è parlato dello scontro politica-magistratura. Augias con disinvoltura dice: “In alcuni momenti della giornata il ministro Nordio ha evidenti problemi“. Quali? Facile, ha accompagnato il gesto con una mossa inequivocabile: ha alzato il gomito, insomma ha dato in diretta televisiva dell’ubriacone al ministro della Giustizia. Un’offesa alla persona, caduta di stile senza che in studio nessuno avesse qualcosa da eccepire. Ripetiamo, ci pare che si sia superato il limite.