Costume di Halloween “illegale” per due ragazze napoletane: fermate dai carabinieri e denunciate

Un costume di Halloween troppo aderente all’originale è costato carissimo a due ragazze napoletane, fermate dai carabinieri e denunciate. Le due giovani erano infatti vestite come l’attrice Robbie Margot nella parte di “Harley Quinn”, la fiamma di Joker, nemico giurato di Batman.

Halloween, denunciato anche un ragazzo per un costume da samurai

Entrate troppo nella parte, andavano in giro per la città con una mazza da baseball, la stessa arma utilizzata dall’anti-eroina dell’universo DC Comics. I carabinieri della compagnia Centro ne hanno sequestrate due, una per ogni Harley. Le due ragazze sono state quindi denunciate dai carabinieri per porto abusivo di arma.

Le armi sono il tema della notte dei controlli a Napoli. 8 le persone denunciate, 5 sono minorenni. Coltelli di ogni foggia e addirittura una katana, abbinata a un costume per Halloween da samurai.

Notte da incubo a Taranto: uno stupro e atti vandalici

La polizia sta indagando su una presunta violenza sessuale che una minorenne ha dichiarato di aver subito la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l’1 novembre, in una discoteca a Taranto. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal Quotidiano di Puglia. Ad abusare di lei sarebbe stato un ragazzo maggiorenne che non sarebbe stato però denunciato. Dopo essere stato ascoltato dagli investigatori, è tornato a casa. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani, la minorenne si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Taranto dove – dopo il suo racconto – è stato attivato il ‘codice rosa’ ed è stata informata la polizia. Gli agenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere interne alla discoteca e sentito alcune delle persone che si trovavano nel locale quella sera.

Undici bus colpiti da sassi e uova

Un conducente di uno dei bus di Kyma mobilità, la società che si occupa di trasporto pubblico a Taranto, è stato invece colpito da uova lanciate da vandali mentre nella serata del 31 ottobre era a lavoro. È quanto fa sapere la società di trasporto pubblico che in una nota