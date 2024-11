Comunali, Anzio e Nettuno ai ballottaggi: centrodestra avanti. Il caso del sindaco solitario in Calabria

In questa tornata elettorale sono andati al voto anche quattro Comuni: due, Anzio e Nettuno, sopra i 15mila abitanti. Gli altri due erano Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, e Sparanise, in provincia di Caserta.

Le comunali ad Anzio e Nettuno: si va ai ballottaggi, centrodestra avanti

In provincia di Roma, sia Anzio, quasi 60mila abitanti, sia Nettuno, quasi 50mila, vanno al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio. Ad Anzio, Stefano Bertollini arriva al secondo turno con il 47,08% dei consensi, sostenuto da FdI, Lega, FI e Noi moderati. L’avversario di centrosinistra, Aurelio Lo Fazio, sostenuto da Pd e civica che porta il suo nome, si è fermato al 17,21%. Sono rimasti fuori Pietro Dionisio, sostenuto da due civiche, e arrivato al 16,88%; Ciro Nutello, sostenuto da M5S e una civica, al 12,6%; Rosalba Giannino, che con Rifondazione comunista e una civica ha preso il 4,88% e Franco Pucillo, all’1,4% con una civica. A Nettuno Daniele Maggiore, sostenuto dai quattro partito del centrodestra, va al secondo turno con il 29,84% dei voti, seguito da Nicola Burrini, con il Pd e due civiche, al 28,02%. Gli altri candidati erano Antonio Taurelli, che con due civiche ha ottenuto il 22,9%; Simona Sanetti, tre civiche e il 15,2%; Mauro Rizzo del M5S, che ha ottenuto appena il 4,8%.

A Sparanise vince il civico di centrodestra, a Cosoleto il sindaco eletto col 100% dei voti: correva da solo

A Sparanise, circa 7200 abitanti, si sfidavano due civici: Fabrizio De Pasquale, di orientamento di centrodestra, e Nicolino Cerullo, di orientamento di centrosinistra. Ha vinto il primo con il 50,21% dei consensi. Infine, Cosoleto, meno di mille abitanti nel Reggino. Qui l’elezione non è stata di certo al cardiopalmo: Angelo Surace, con la civica Punto e a capo, era l’unico candidato. Con 394 voti è stato eletto col 100% dei consensi.

(In foto, Stefano Bertollini e Daniele Maggiore)