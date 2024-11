Centenario di Latina, approvata l’adesione del Comune alla Fondazione. Pedrizzi propone Veneziani

E’ stata approvata qualche giorni fa dal Consiglio comunale di Latina la delibera per l’adesione ufficiale del Comune alla Fondazione per il Centenario di Latina 1932-2032, con l’ok unanime dell’Aula. La legge istitutiva è stata voluta da Fratelli d’Italia su iniziativa del senatore Calandrini, e ora gode del sostegno bipartisan di tutte le forze politiche. “Ho apprezzato molto gli interventi di tutti i gruppi consiliari durante il Consiglio tenuto in Teatro per la consegna formale al Comune di Latina del testo della legge sul Centenario – ha detto la sindaca Matilde Celentano -. Ritengo sia stato il punto d’inizio del percorso che ci aspetta e che ci vedrà impegnati tutti, e tutti insieme, da qui al 2032, e il primo atto ufficiale di questo percorso è quello che si compie oggi in questa assemblea per proporre la nostra adesione alla costituenda Fondazione per il Centenario di Latina 1932-2032”. Per la Fondazione dovranno essere indicati i nomi di un presidente e di un direttore generale, a breve, da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il senatore pontino Riccardo Pedrizzi propone una figura di grande autorevolezza e prestigio nella persona di Marcello Veneziani: “E’ giovane, esprime la cultura della destra e del pensiero conservatore è un uomo libero, ha esperienza anche manageriali essendo stato consigliere di amministrazione della Rai. Per dare un segnale di competenza e di serietà al mondo della cultura la figura di Marcello Veneziani è quella che dà le maggiori garanzie anche in una chiave di equilibrio politico e di rispetto di tutte le sensibilità. La legge che dà il via libera alle celebrazioni per il Centenario di Latina, ricordiamo, è una vittoria di tutte le forze politiche e si presenta come un’occasione non solo per Latina ma anche per tutto il Lazio”, dichiara Pedrizzi, già presidente della Commissione Finanze del Senato, da sempre impegnato nel Pontino sul fronte dell’associazionismo cattolico.