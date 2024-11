Campania, FdI presenta l’evento “Tutta nata storia”: «Pronti a dare lo sfratto a De Luca»

Parte da Giugliano la sfida di FdI a Vincenzo De Luca per la conquista della Campania. Il comune del napoletano, il terzo più popoloso della Regione, ospiterà il 29 e 30 novembre la kermesse “Tutta nata storia – La sfida delle idee”, festa provinciale di FdI Napoli. Il titolo dell’evento “dice che rappresentiamo davvero un’altra storia, rappresentiamo un percorso che, come disse Giorgia Meloni, è fatto di scarpe piene di fango e mani pulite”, ha spiegato il vicepresidente del gruppo FdI alla Camera, Manlio Messina, presentando in conferenza stampa il programma della festa.

A Giugliano la kermesse di FdI “Tutta nata storia – La sfida delle idee”

“Oggi – ha proseguito – siamo il primo partito d’Italia grazie a una leader straordinaria e a una classe dirigente impegnata tutti i giorni sul territorio”. L’evento di Giugliano sarà l’occasione per “raccontare due anni di impegni presi e mantenuti: oggi possiamo parlare di un’Italia che è ripartita”. L’obiettivo “è portare la sfida del buongoverno di FdI anche in Campania”, ha detto il senatore Antonio Iannone, coordinatore regionale di FdI. “Vogliamo dare lo sfratto al malgoverno delle sinistre e di De Luca. Non presentiamo un libro dei sogni, ma quanto di buono è stato fatto”, ha aggiunto il deputato Michele Schiano di Visconti, coordinatore provinciale FdI Napoli.

“Pronti a dare lo sfratto al malgoverno di De Luca”

Tra gli ospiti di FdI a “Tutta nata storia” il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che interverrà con un videomessaggio in apertura; il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro; il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto; il ministro dello Sport, Andrea Abodi; il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. Nella giornata conclusiva sarà intervistato il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il cui nome circola come possibile candidato di FdI alla presidenza di una Regione nella quale il partito di Giorgia Meloni intende dire la sua e far valere il suo peso elettorale.