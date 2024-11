Bruxelles, FdI sfida la grillina Morace: “Ma come si fa a nascere da due madri?”. Lei: “Se c’è l’amore…”

Duello in aula sulla famiglia Lgbqt tra Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle, nella seduta dell’Europarlamento di ieri. Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha interrotto il discorso di Carolina Morace sulla maternità surrogata con una domanda che ha alzato la tensione in aula: “Com’è possibile nascere da due madri?”.

In quel momento, l’ex calciatrice, eletta in Europa con il M5S, stava parlando della presenza di “due Europe: una in cui i gay possono sposarsi e vivere in pace nella società, libere di amare e di essere amate. Poi c’è quella dell’Italia di Giorgia Meloni, che con una circolare ha dichiarato illegittimo l’atto di nascita con due mamme”. L’esponente di FdI le ha quindi rivolto la domanda più semplice: “Forse me lo sono perso, com’è possibile nascere da due madri?”. La Morace è sembrata infastidita: “È molto semplice. La mia attuale moglie ha una figlia di 13 anni, normalissima, avuta con un’altra donna. Siamo nel 2024, so che per te è molto difficile capirlo. Ma quando ci si ama, la filiazione è normale. Grazie”.

Il video dello scontro tra Inselvini e Morace sulle due mamme