Botte a “La Sapienza”, spunta il video dell’antifascista che colpisce col casco al volto un ragazzo di destra

Il video del militante antifascista che ferisce sul volto di un ragazzo di destra alla Sapienza scaraventandogli un casco sul viso è stato pubblicato dalla trasmissione Dritto e rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio. Nel video si può vedere non soltanto la ferocia del gesto, ma anche ascoltare le parole che l’aggressore rivolge alla vittima dicendogli «te che cazzo vuoi» e anche «vattene, pezzo di merda te ne devi andare» . Un’aggressione che di certo non è passata inosservata agli occhi e alla fotocamera di chi in quel momento passava di là e si è imbattuto nel drammatico epilogo. Il giovane aggredito tenta di allontanarlo dicendogli «Siete venuti voi da noi», ma il militante di sinistra non ha voluto sentire alcuna ragione, preferendo l’intimidazione e l’aggressione al confronto.

Militante antifascista ferisce un ragazzo di destra

Com’è possibile vedere nel filmato, il ragazzo riporta ancora una contusione visibile sul viso, a causa dell’attacco subito in precedenza durante l’aggressione. «Mi è arrivato da dietro, mentre camminavo, il casco in faccia» ha detto il ragazzo davanti alle telecamere, dopo la fine della violenza. Il componente dell’estrema sinistra, avrebbe ulteriormente intimidito la vittima dicendogli che i ragazzi di destra “In Sapienza non ci devono stare, che non devono più permettersi di tornare “, secondo il racconto del giovane ferito. Il militante di destra ha poi spiegato che i collettivi “sono venuti prima in 10, poi in venti e poi in trenta e ci hanno accerchiato”.

Non è la prima volta

Anche all’università di Trento la scorsa settimana, i collettivi hanno impedito l’ingresso dei ragazzi di Azione universitaria alla facoltà di Sociologia. Una ragazza di Au ha raccontato che i ragazzi di sinistra hanno rivendicato come “una lista studentesca (di destra) come la nostra non possa entrare qui dentro, perché questa è una facoltà storicamente di sinistra da dove sono uscite anche le Brigate rosse e quindi è un insulto alla loro memoria in qualche modo”.

Ecco il link al video dell’aggressione