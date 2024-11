Boldrini contro i giovani di FdI fa imprecare Del Debbio: “Ma non era una bestemmia” (video)

Bufera su Paolo Del Debbio per una presunta bestemmia in tv nel corso di Diritto e Rovescio, su Rete 4. Il video viene studiato minuziosamente in queste ore sui Social come un fallo di rigore al Var.

L’imprecazione? Colpa della Boldrini

“Io e la Boldrini la ringrazio che ci concede sempre interviste così gentili – dice il conduttore di Rete 4 con le mani sul volto come a non capacitarsi – Ma cosa cazzo c’entrano questi ragazzi di Azione universitaria sui fascisti? Che poi si può combattere un presunto fascista con atti fascisti come quello di non far parlare in una scuola? Signora Boldrini, per favore, lo faccia per Ricci (il sindaco dem di Pesaro, ospite in studio ndr) che è una persona ragionevole. Vedevo che lei soffriva mentre parlava, lo faccia per lui se non per me”. A questo punto, battendo il pugno sul leggio, Del Debbio lascia sfuggire un’imprecazione che pare proprio una bestemmia.

Del Debbio: ho nominato Dio, ma nessuna bestemmia

La replica del giornalista toscano è arrivata anche stavolta in diretta tv. “Ho citato il nome di Dio – ha precisato Del Debbio nel corso di Diritto e rovescio del 22 novembre – ma non ci hi messo accanto alcun attributo, negativo o offensivo. Chiedo comunque scusa perché qualche spettatore, in particolare quelli credenti, possono essersi sentiti offesi. Ho sbagliato a nominare il nome di Dio che non va nominato invano, come ci dicono i vangeli e i comandamenti. Vi chiedo scusa, è stato involontario, ma ci tengo a ribadire che ieri nella mia trasmissione non ho pronunciato alcuna bestemmia”.