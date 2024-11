Biden mostra i muscoli a Putin ma poi evita la passerella al G20 per evitare di cadere (video)

Niente passerella, meglio una scorciatoia. Il Presidente americano Joe Biden ha scelto un percorso alternativo per arrivare nei locali dove si svolgeva il G20, con un percorso per lui più facile rispetto a quello prestabilito. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la scelta del potus potrebbe essere dovuta alle sue difficoltà motorie dovute anche all’età avanzata. E’ stato il solo tra tutti i partecipanti ad aver evitato un tratto della passerella in salita per arrivare all’ingresso dove ha ricevuto l’accoglienza del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

Biden e la vecchiaia

Non è difficile da credere che Joe Biden abbia a che fare con i dolori dovuti alla propria vecchiaia e per questo plausibilmente costretto a cercare una soluzione: basti pensare alle molteplici cadute mentre saliva sull’aeroplano e diventate virali in tutto il mondo, o l’inciampo dalla bicicletta, anch’esso un episodio rinomato. Per non parlare delle gaffe in pubblico soprattutto a livello politico, come quando provò a definire l’America con una parola, finendo per farfugliare suoni pressoché incomprensibili. Stavolta, al fine di evitare tragici scivoloni, il Presidente americano ha scelto di prendere una scorciatoia dopo essere arrivato al museo di arte Moderna di Rio de Janeiro, dov’è in corso la riunione del G20.

Gli acciacchi e i missili a lungo raggio contro la Russia

Proprio ieri Joe Biden aveva autorizzato l’Ucraina ad utilizzare i missili Atacms contro la Russia provocando la reazione di Mosca, che ha già avvertito che a causa di questa decisione “ci sarà un’escalation gravissima”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, anch’egli protagonista di uscite per nulla brillanti, ritiene che “l’amministrazione uscente di Washington intende adottare misure per continuare a gettare benzina sul fuoco e provocare un’ulteriore escalation di tensioni”.