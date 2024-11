Bersani assolto: definì Vannacci un “co****ne ma il tribunale lo grazia: si può fare, “il fatto non sussiste”, solo un’allegoria. Ma davvero?

Fino alla sentenza esegetica sul crinale linguistico tra allegoria e metafora…

E alla fine della fiera la spiegazione esegetica del ragionamento giuridico finisce per essere quasi più analiticamente nebuloso dello stesso pensiero che il querelato ha verbalizzato. Esplicitato poi alla fine ben più prosaicamente con il ricorso al fatidico epiteto, finito all’indice. In particolare Bersani, in relazione al bestseller di Vannacci Il mondo al contrario, aveva ambientato il suo ragionamento in un ipotetico “bar Italia”. E, intervistato da una giornalista, aveva posto questa domanda: «Ma se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del c…e a un generale?». Così, addentrandosi nelle maglie intricate dei retro-pensieri e delle loro possibili articolazioni e allegoriche allusioni, secondo il giudice, le parole di Bersani «non possono essere qualificate come metaforiche», ma è accaduto piuttosto che «il querelante abbia confuso la figura della metafora con quella della allegoria».

Una discettazione in punta di linguistica e di legge

Una dissertazione in punta di penna e di sottigliezza manualistica che ha fatto prendere al Tribunale di Ravenna una piega inaspettata, sorprendendo un po’ tutti. Già, perché il gip in questione alla fine ha ritenuto che le dichiarazioni dell’ex segretario del Pd dovessero essere interpretate all’interno di un contesto più ampio e che, in realtà, non costituissero un atto di diffamazione diretta nei confronti di Vannacci. Ovvero Bersani «descrive un luogo inesistente dove sarebbero leciti linguaggi in netto contrasto con la sensibilità civile».

Bersani definì Vannacci un co****one: ma per il gip era solo ironia…

Pertanto secondo il gip è evidente che, «essendo nota la storia personale e l’ironia di cui Bersani ha fatto sfoggio in decenni di carriera politica, la frase incriminata appare all’ascoltatore non credibile: un artificio retorico volto all’ironia politica nei confronti della destra italiana». E quindi passi… E tutto in nome della filosofica distinzione assurta a valore giuridico della differenza tra le figure retoriche della metafora e dell’allegoria, suggerendo che l’intento di Bersani fosse di stimolare una riflessione critica piuttosto che offendere personalmente l’europarlamentare.Ma l’opinione pubblica sarà in grado di cogliere il sottile crinale su cui si gioca la sentenza? Oppure passerà solo il risultato accreditato dal verdetto? Ai posteri, e ai lettori, l’ardua sentenza…