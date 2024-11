Attacco a Beirut. Nel mirino Muhammad Haydar, mente operativa di Hezbollah: mistero sulla sua sorte

Un potente attacco aereo israeliano ha colpito il centro di Beirut nella notte, causando almeno 11 vittime e 63 di feriti, secondo fonti ufficiali libanesi. L’operazione, priva di avvisi di evacuazione, avrebbe preso di mira Muhammad Haydar, alto comandante di Hezbollah, come riportato da al-Arabiya e successivamente confermato da una fonte della difesa israeliana all’emittente pubblica Kan.

Lebanon’s official news agency says Israel’s attack on a building in Basta Al Tahta in Beirut caused a deep hole in the area due to the use of bunker buster bombs by the regime.

The Zionist regime targeted an eight-story building located in Al-Mamoun Street leading to… pic.twitter.com/fuYdbBlta6

