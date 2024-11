Asse Parigi-Roma, Macron loda la premier: “Giorgia ha fatto una bella mossa sul Mercosur”

Galeotto fu il G20 di Rio de Janeiro. Tra Roma e Parigi torna il sereno, anzi sembra esserci un vero e proprio feeling sulle politiche agricole e commerciali. Lo dimostrano le parole di elogio verso Giorgia Meloni, ‘strappate’ dalla stampa al presidente Emmanuel Macron mentre passeggiava nottetempo con la moglie Brigitte sul lungomare della spiaggia di Ipanema, blindato per i lavori del G20. Riconosciuto da una signora, l’inquilino dell’Eliseo si ferma a scambiare due parole in inglese e si intrattiene con alcuni giornalisti italiani inviati per il summit.

G20, Macron: “Ho visto Meloni, bella mossa sul Mercosur”

La domanda è quasi d’obbligo, presidente ha parlato con la premier italiana? “Con Giorgia Meloni ci siamo visti, si. È qui con la figlia Ginevra”, dice sorridendo Macron. Poi la frase che dice tutto “Meloni ha fatto una bella mossa sul Mercosur, davvero”. Un complimento schietto che dà il senso dello stato dei rapporti tra Italia e Francia, in passato non proprio idilliaci, su alcuni dei dossier strategici. In questo caso il Mercosur, il trattato di libero scambio con il mercato comune del Sud America fondato nel 1991 da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, cui si sono aggiunti Venezuela e Bolivia. L’inquilino dell’Eliseo spiega di aver avuto “un meeting” con Meloni a margine del summit che si tiene nel Museo d’Arte moderna.

Asse Parigi-Roma sul libero scambio Ue-Sud America

Definisce una bella mossa la postura di Meloni e si dice soddisfatto, perché “si tratta di una battaglia comune su cui Italia e Francia hanno la stessa posizione contraria”. Nessun bilaterale ufficiale ma le parole del presidente francese certificano di fatto l’asse Parigi-Roma sul Mercosur che sta spaccando l’Unione europea con posizioni molto diverse tra i singoli stati membri. Germania e Spagna sono favorevoli, la Francia invece si oppone con forza. Anche in Italia gli agricoltori sono sul piede di guerra, temendo vantaggi per le imprese sudamericane del settore. Di sicuro l’ultima mossa della premier è molto piaciuta all’Eliseo, con cui Palazzo Chigi in passato ha avuto spesso tensioni e incomprensioni. L’intesa sul Mercosur, che permetterebbe a prodotti agricoli e materie prime sudamericane di arrivare in Europa, ha mandato in subbuglio il settore agricolo europeo. E la Francia, con 85 sti in di protesta nella sola giornata di lunedì, è tra i paesi che rischia di più.