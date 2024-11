Andrea Barchetta: “Orgoglioso di portare Andria al centro del dibattito politico-nazionale con Prima le idee – Ritorno al futuro”

Si è conclusa con grande successo la manifestazione “Prima le Idee – Ritorno al Futuro”, organizzata dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e fortemente sostenuta da Andrea Barchetta, capogruppo di FdI al Comune di Andria. Un evento di rilievo nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 persone e figure di primo piano del governo, ponendo Andria al centro della scena politica italiana.“Sono profondamente orgoglioso di aver portato qui a Andria un evento di tale importanza,” ha dichiarato Barchetta. “Abbiamo visto la nostra città animarsi come mai prima, con panel di discussione su temi cruciali per il futuro dell’Italia, specialmente per il Sud”.

“Prima le idee – ritorno al futuro” e gli ospiti per l’occasione

La manifestazione, tenutasi presso il Chiostro di San Francesco, ha ospitato ministri e rappresentanti istituzionali da tutta Italia. “La presenza di esponenti di governo e ospiti illustri ha dimostrato che Andria può diventare un punto di riferimento per il confronto nazionale,” ha proseguito Barchetta. Il consigliere ha espresso particolare apprezzamento per le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha riconosciuto il potenziale culturale della Puglia e il ruolo di Andria in questo ambito. “Siamo felici che il ministro Giuli abbia sottolineato come il nostro territorio rappresenti un’eccellenza culturale e abbia espresso il desiderio di lavorare per il rafforzamento delle nostre strutture di socialità culturale. Le sue parole sono uno stimolo importante per continuare a lavorare in questa direzione, valorizzando luoghi simbolo come Castel del Monte,” ha aggiunto l’esponente comunali di FdI, facendo proprie le considerazioni del ministro e riaffermando l’impegno della comunità locale per una crescita culturale condivisa.

Andria come cuore del dibattito politico nazionale

“Per due giorni, Andria è stata il cuore del dibattito politico nazionale,” ha evidenziato l’esponente di Fratelli d’Italia. “Questo evento ha dimostrato come il nostro territorio sia pronto a ospitare manifestazioni di questo calibro, con un impatto positivo anche sull’economia locale grazie all’afflusso straordinario in ristoranti, alberghi e attività commerciali”. Infine, Barchetta ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: “Non posso che esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Andria e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. La partecipazione è stata straordinaria.” Ha poi concluso rinnovando il suo impegno per il futuro: “Questo è solo l’inizio. Voglio che Andria continui a essere un punto di riferimento per la politica e per le idee che fanno la differenza. ‘Prima le Idee’ ha dato vita a un percorso che non si ferma qui, così come non si ferma il mio impegno per la mia città e al fianco dei miei concittadini.”