Albania, Bocchino a L’Aria che tira: “Musk è un genio dell’Occidente. Dice quello che pensa il popolo italiano” (video)

Le parole di Elon Musk sui giudici italiani responsabili dello stop al trasferimento dei migranti in Albania rimbalzano a L’Aria che tira. Nel corso della trasmissione in onda su La7 il conduttore David Parenzo cerca, con scarso successo, di inchiodare Italo Bocchino a presunte contraddizioni. Come può un patriota ingoiare le sentenze sull’Italia del miliardario statunitense? Il direttore editoriale del Secolo d’Italia non solo non si scompone ma rilancia, sottolineando la genialità del patron di Tesla e X che cambierà la vita del mondo e dell’Occidente.

Bocchino: Musk è un genio dell’Occidente

Commentando il post di Musk il discorso scivola su un altro grande potente, Soros, campione di entrate a gamba tesa sulla politica italiana. Perché?, chiede Bocchino, “Soros può parlare e viene applaudito quando attacca il governo Meloni?”. Ma sono due cose diverse, risponde Parenzo. “È vero – ribatte Bocchino – uno è uno speculatore con i soldi nostri, ben diverso da Musk che è un genio delle invenzioni. Sono due piani diversi”. Musk – ripete il giornalista già parlamentare – ha tutto il diritto di esprimersi. Soprattutto su uno dei temi centrali della vittoria di Trump, quello sulla lotta all’immigrazione clandestina. E lo fa giudicando un esperimento di grande interesse per l’Occidente, come il protocollo Italia-Albania. Che molti governi europei, tedeschi e inglesi stanno studiando per vedere come funziona e se sia un modello replicabile.

“Dice quello che pensa il popolo italiano sui giudici”

“Un gruppo di giudici, che pensa di avere un mandato divino e politico, – continua il direttore editoriale del Secolo – con provvedimenti abnormi impedisce al governo di governare. I giudici non sono un potere ma un ordine. E devono applicare le leggi, non interpretare una decisione della Corte di giustizia europea che riguarda una piccola area della Transistria attaccandosi a fumo della pipa per bloccare l’attività dei governo”. Conclusione: “Per me Musk può venire in Italia a dire e fare quello che vuole, perché cambierà la vita dell’Occidente e dice quello che pensa il popolo italiano che non ne può più di certi giudici“.