Addio a Quincy Jones, re Mida della discografia: da Frank Sinatra a Michael Jackson una carriera di successi (video)

Il leggendario musicista statunitense Quincy Jones, produttore rivoluzionario che ha cambiato la musica afroamericana, è morto all’età di 91 anni domenica sera nella sua casa di Bel Air a Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai media Usa.

Insignito di 26 Grammy Award su 76 nominations e nel 1991 anche di un raro Grammy Legends Award, Jones è stato trombettista, caporchestra, compositore, arrangiatore e produttore discografico stabilendo una linea di continuità fra la tradizione delle big band e l’uso degli strumenti elettronici, fra il jazz e le musiche di consumo, che ha contribuito a elevare a dignità artistica.

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Quincy Jones iniziò la carriera come trombettista nell’orchestra di Lionel Hampton nel 1953, abbandonò progressivamente tale strumento a favore della composizione e dell’arrangiamento per proprie orchestre e spesso per quella di Count Basie, e per cantanti sia bianchi sia di colore (Ella Fitzgerald, Ray Charles, Frank Sinatra, tra gli altri).

Jones ha prodotto dischi di enorme successo, a suo nome e per altri. Ha prodotto l’album più venduto della storia, “Thriller” di Michael Jackson e la canzone-evento “We Are the World” del 1985, realizzata a scopo benefico, scritta da Jackson e da Lionel Richie ed eseguita da un supergruppo formato da 45 big della scena musicale. È stato anche uno dei produttori esecutivi per la serie televisiva “Willy il principe di Bel-Air”.

E’ stato, inoltre, attivista per i diritti degli afroamericani e soprattutto talent scout. Come musicista Quincy Jones è passato dal bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie al laptop, vivendo al massimo e sempre sull’onda dello spirito del tempo con un atteggiamento da visionario, nonostante un doppio aneurisma cerebrale nel 1974, che gli costò due operazioni a cranio aperto, e un coma diabetico nel 2015, causato dall’abuso di alcol.