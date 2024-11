A 17 anni supera l’esame da avvocato: l’impresa di Sophia, che batte anche il record del fratello (video)

A 17 anni e 8 mesi ha superato l’esame da avvocato, battendo anche il record del fratello che aveva compiuto l’impresa a 17 anni e 11 mesi. Protagonista dell’eccezionale risultato è Sophia Park, una ragazza californiana che ha bruciato tutte le tappe. Così come, del resto, aveva già fatto il fratello Peter, diventato avvocato l’anno scorso a un mese dalla maggiore età.

L’impresa di Sophia Park, avvocato a 17 anni

A riportare la storia di Sophia Park è stato il New York Times, dalle cui colonne poi la vicenda è rimbalzata in tutto il mondo. Per raggiungere il traguardo la ragazza ha dovuto seguire corsi avanzati online che le hanno consentito prima di diplomarsi e poi di laurearsi in legge nel tempo da primatista di quattro anni. A rendere ancora più eccezionale i risultati della giovane Park c’è anche il fatto che l’esame da avvocato dello Stato della California è considerato uno dei più difficili degli Usa: a luglio, nella sessione affrontata da Sophia, lo ha superato solo il 54% degli 8.291 partecipanti.

La ragazza ha già un futuro nell’ufficio del procuratore distrettuale: deve solo aspettare i 18 anni

Il momento in cui Sophia ha appreso l’esito della prova è stato ripreso dalla famiglia, con il fratello a fare da “regista” del video che poi è stato postato su youtube. “Sono molto felice ed emozionata”, ha detto Sophia a favore di smartphone, dopo che genitori e fratelli avevano tutti scommesso sul suo successo. Sophia Park ha già un futuro assicurato: a breve, quando spegnerà le candeline dei suoi 18 anni, andrà a lavorare nell’ufficio del procuratore distrettuale della Conte di Tulare, che si trova a metà tra San Francisco e Los Angeles. Il fratello già lavora lì.

Il momento in cui la famiglia Park apprende che Sophia ha superato l’esame da avvocato