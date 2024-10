Zelensky a Roma, bilaterale con Meloni, domani sarà dal Papa. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a villa Pamphili, a Roma, per l’incontro con il premier Giorgia Meloni, presso il ‘Casino del bel respiro’. Ad accoglierlo i granatieri di Sardegna e la banda dei carabinieri che hanno suonato gli inni nazionali di Italia e Ucraina. Tra Meloni e Zelensky un cordiale abbraccio. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”.

Prima di arrivare a Roma, oggi Zelensky è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Keir Starmer, presente anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, e poi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron.Il leader di Kiev sta facendo un tour nelle capitali europee. Oggi è stato a Londra e Berlino, mentre domani mattina, venerdì 11 ottobre è atteso in Vaticano da Papa Francesco. Nella zona del Gianicolo, sono state attivate misure di sicurezza di livello massimo.

Il Regno Unito non ha revocato le restrizioni all’Ucraina sull’uso di missili a lungo raggio dopo la visita di Volodymyr Zelensky. Lo ha affermato un portavoce di Downing Street citato dal Guardian. Il portavoce del premier Starmer ha detto ai giornalisti che «nessuna guerra è mai stata vinta da una singola arma e non c’è alcun cambiamento nella politica del governo sull’uso di missili a lungo raggio». Gli Usa e il Regno Unito sembravano pronti a cedere alla richiesta di Kiev il mese scorso, prima del viaggio di Starmer a Washington. Tuttavia, non c’è stato alcun cambiamento di posizione dopo l’incontro tra Starmer e Biden. “Benvenuto a Parigi, presidente Zelensky. Ieri nel Grand Est ho visto il coraggio e la determinazione dei soldati ucraini della brigata Anne di Kiev che i nostri soldati stanno addestrando con l’equipaggiamento che daremo loro e che useranno. Il nostro sostegno è incrollabile”. Così sul social X il presidente francese, Emmanuel Macron.