“Vi sparo in testa”: rom abusivi inveiscono contro l’inviato di “Fuori dal Coro”. Torinesi terrorizzati (video)

Nelle mani dei violenti, rom fuori controllo. Stavolta è Torino il teatro dell’assurdo e della violenza. Il servizio di Francesco De Luca, inviato per Fuori dal Coro, nella puntata del 9 ottobre è raccapricciante. Nel documento mandato in onda dal programma di Mario Giordano su Rete4 la troupe è accolta in un quartiere totalmente in mano alle comunità rom. Naturalmente le case sono occupate abusivamente. L’accoglienza è sgradita, ovvio.

Rom contro la troupe di “Fuori dal coro”

“Vuoi che ti minaccio? Vuoi davvero che ti minaccio? Co****ne vai via, vai via! Lo sai che vi faccio in tre secondi? Vi sparo in testa!”. Commento dell’inviato: “Insulti, minacce, così siamo stati accolti nella zona nord di Torino, dove diverse case popolari sono occupate abusivamente. Chi abita da queste parti da tempo è costretto a convivere con la paura”. Uno dei residenti è stremato: “Si vive male, non è una bella situazione. Rom abusivi, sono loro i padroni qua. Noi zitti, io ho due figli piccoli e se permetti ho paura”. Infatti accetta di essere intervistato con la vocer cmuffata. L’inviato chiede ad un abusivo se ha effettivamente occupato. Risposta inquietante: “Per entrare sì, ho dato un calcio e bùm sono entrato, ora sono qui da tanti anni”. La disinvoltura di certe pratiche abusive è avvilente. Insomma, il metodo Salis fa proseliti.

“Fuori dal coro” ci porta infatti anche a Genova, dove si respira la stessa situazione di intimidazione. L’inviata Chiara Giannini ci porta al CEP (“Coordinamento di Edilizia Popolare”), nel quartiere di Prà che pullula di occupanti abusivi che confermano e rivendicano spavaldamente l’occupazione. “Questi sono degli abusivi, qui non paga l’affitto nessuno”, dice un inquilino che paga regolarmente il suo affitto. In Liguria sono 7mila le persone in lista d’attesa per avere un tetto- riporta il servizio- . Per cui constatare che circa la metà dei 700 appartamenti a disposizione del Cep è occupata da irregolari fa rabbia. Una signora conferma e insulta la cronista: “Io ho occupato, perché ho lo sfratto, va beh te sei giornalista e con te non ci voglio parlare”.