Ventimiglia, la destra mantiene la promessa: ruspe in azione, sgomberato il ghetto dei migranti (video)

“E’ un’azione dovuta verso i residenti del quartiere Gianchette e verso tutti i ventimigliesi che meritano di vivere in una città sicura e pulita, senza timore di uscire di giorno e di notte. In questo anno abbiamo fatto tanti passi avanti, abbiamo chiuso tanti immobili fatiscenti, eliminando bivacchi e accampamenti abusivi. Ci mancava il più grande, questo delle Gianchette, un intervento tanto atteso, devo ringraziate il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine, perché è stato pianificato nel tempo. E’ un intervento importante: basta vedere quanti mezzi, maestranze e divise sono al lavoro per eliminare questo accampamento abusivo, che è pericoloso per i migranti stessi, dato il rischio di una piana del fiume, come già accaduto in passato”. La dichiarazione è del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, leghista che guida una giunta di centrodestra, che commenta l’intervento realizzato ieri dal Comune per lo sgombero dei migranti dall’accampamento illegale sul fiume Roja, a Ventimiglia.