Utero in affitto, Travaglio sta con la destra: “E’ orripilante”. Cala il gelo nello studio della Gruber (video)

Momenti di tensione, ma anche di divertimento, ieri, in studio, a “Otto e Mezzo“, dove sull’utero in affitto è andato in onda lo scontro tra Marco Travaglio e Rosi Braidotti, la professoressa che insegna in Germania e che spesso viene invitata da Lilli Gruber per fare sponda ai suoi strepiti contro la destra. Ieri sera, però, anche la conduttrice è rimasta di sasso quando il “suo” amatissimo Marco Travaglio, con la consueta schiettezza, ha usato parole forti, fortissime contro l’utero in affitto e in favore della legge approvata dal centrodestra in Parlamento.

Utero in affitto, Travaglio contro Bradiotti

La professoressa Braidotti ha ricordato che due degli 11 figli di Musk sono stati generati con la maternità surrogata: “La Meloni, che ama tanto i satelliti di Elon Musk, forse dovrebbe arrestarlo perché in violazione della legge italiana sulla maternità surrogata. E ricordo, caro Travaglio, che la maternità surrogata è praticata quasi al 90% dagli eterosessuali ed è praticata da Io sono da decenni“. Travaglio però l’ha raggelata: “Io la trovo una cosa orripilante e “omofobo” lo dica qualcun altro, perché io non lo sono affatto”. Braidotti rilancia e ricorda: “Guardi che la maternità surrogata c’è anche nella Bibbia (forse devo dirlo a Cazzullo questo). Nella Bibbia, c’è Sara, Abramo che fa fare il figlio dalla sorella, da un’amica, dalla schiava, da quello che è”. E Travaglio le ha sorriso ironicamente…