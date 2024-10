“Un deputato Pd a cena mi ha detto che voleva votare Marini”: il retroscena di Foti. Parte la caccia al dem

“Avrei votato Marini”. C’è un deputato del Pd che avrebbe fatto una confidenza a Tommaso Foti. Retroscena gustoso sulla Consulta raccontato dalla viva voce del capogruppo di FdI alla Camera. “Mentre ero a cena in un ristorante, un deputato del Pd si è avvicinato al mio tavolo per dirmi che gli dispiaceva non aver potuto votare perché avrebbe voluto votare Francesco Saverio Marini. Anche nel Pd c’è gente che ragiona“. E ora è caccia grossa a chi potrebbe essere quel dem che così candidamente ha confessato qual che sarebbe stata la sua decisione di voto sul candidato indicato da FdI. Il “giallo” rivelato da Tommaso Foti è gustoso e imbarazzante per Elly Schlein. Siamo su Rai Radio1. Ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo di Fdi alla Camera ha raccontato quanto capitatogli a seguito della giornata di martedì.

Il “giallo” della Consulta. Foti: “Non farò il nome del deputato Pd”

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari si fiondano su Foti per sapere chi sia il dem in vena di confidenze. Ma lui è irremovibile: “Non farò il suo nome per nessun motivo. Ma evidentemente anche nel Pd c’è gente che ragiona: se devi eleggere una persona competente non dovresti preoccuparti di chi l’ha proposto”. Il tema delle votazioni per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale è ancora caldo. La sinistra, col Pd in testa, ha deciso di non rispondere all’appello e di non ritirare la scheda. Ed Elly Schlein ha salutato il nulla di fatto come un successo politico. Rivendicando che “la compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura della maggioranza”. Per questo le parole del deputato dem sono ghiotte e sconfessano l‘unanimismo rivendicato dalla segretario Pd.

Scontata la domanda dei conduttori: Meloni è arrabbiata per la fuoriuscita delle chat? “Lecito che ci sia un moto d’ira – risponde tranquillamente Foti-. Non essendo una cosa segreta il gesto è ancora più stupido. Meloni però non ha assolutamente abbandonato” queste “chat”, dice nel corso dii Un Giorno da Pecora.

Foti: “Meloni sarà premier anche nella prossima legislatura”

Altra domanda: Più facile che la mia Inter vinca la Champions League o che la premier attuale resterà tale anche dopo le prossime elezioni? Risposta secca: “Sono sicuro che Giorgia Meloni farà di nuovo il presidente anche nella prossima legislatura, lo do per scontato. Quindi punto sui nerazzurri in Champions”.

“Vinceremo le prossime politiche, avete visto gli altri?”

Insistono: quindi è sicuro che vincerete anche le prossime politiche? Risposta monumentale: “Beh – ha risposto Foti a Radio1 -, lei ha visto gli altri?“. Il duo Lauro-Cucciari cerca di mettere in crisi Foti sul discorso del ministro Alessandro Giuli alla Camera ritenuto dai critici un po’ criptico. Il discorso di Giuli? “E’ stata la cultura del ministro più che il discorso del ministro della Cultura- risponde Foti con una distinzione non banale- . Giuli è una persona che ha un background culturale forte e l’ha voluto condividere”.

Si arriva alla legge sulla cittadinanza. Ius Italiae? “Non la vedo come una priorità o come qualcosa di indispensabile ribadisce Foti- . Lo scorso anno sono state assegnate in Italia 220mila cittadinanze, un record europeo. Questo dimostra come la legge attuale in Italia funzioni e funzioni bene”.