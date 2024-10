Un crocifisso in ogni classe: a Tor Bella Monaca la destra sfida la sinistra multiculturale. «Un richiamo alle nostre radici»

Fa discutere, a sinistra, l’iniziativa del VI municipio di Roma – “isola” politica governata dal centrodestra in una città quasi completamente a guida rossa – di ripristinare il crocifisso nelle scuole del quartiere. Fratelli d’Italia, con il suo presidente Nicola Franco, proprio nei quartieri più difficili e ad alto tasso di degrado sociale, come Tor Bella Monaca e Torre Angela, ha voluto dare un segnale culturale e politico molto forte, beccandosi immediatamente i rimbrotti dell’opposizione, nel nome del presunto laicismo. Un richiamo alle radici culturali del nostro Paese, un gesto simbolico che va ben oltre la religione, il rispetto di un principio di «appartenenza e continuità», rivendicato da Nicola Franco, attualmente l’unico esponente di Fratelli d’Italia a capo di un municipio romano.

Cassazione docet: il crocifisso non discrimina

Nonostante le polemiche politiche, piovute da sinistra sull’iniziativa di cui stamane dava notizia “Repubblica“, la legge parla chiaro: già nel 2021, la Corte di Cassazione aveva stabilito che l’esposizione del crocifisso non è discriminatoria. Non si tratta, dunque, di imporre una fede, ma di riconoscere un valore storico e culturale profondamente radicato nella società italiana. Coloro che vedono l’imposizione del crocifisso come “un’invasione di campo” sembrano dimenticare che le istituzioni scolastiche sono anche il luogo in cui si trasmettono valori condivisi, quelli che hanno plasmato la nostra identità collettiva. E in una nazione come l’Italia, il crocifisso è il simbolo per eccellenza di tali valori.

Convivere le tradizioni contro l’omologazione culturale

Chi urla alla laicità dello Stato, come se si trattasse di uno scudo da brandire contro la cultura cristiana, ignora che la stessa non è la negazione delle tradizioni, ma la capacità di convivere con esse in uno spirito di dialogo e rispetto reciproco. In un’Europa sempre più afflitta dal multiculturalismo e dalla perdita di punti fermi, è fondamentale ricordare chi siamo. Il crocifisso non deve essere visto come un’imposizione, ma come un’icona che ci riporta alle nostre radici, alle tradizioni e alla cultura che hanno forgiato la nostra identità. Di fronte a una realtà che tenta di uniformare e cancellare le differenze, riaffermare ciò che siamo diventa un atto di resistenza culturale necessario. Come – dalle colonne di Repubblica – ha sottolineato Gabriele Manzo, consigliere di Fratelli d’Italia, questo simbolo ha un «valore inclusivo e storico» che trascende le barriere religiose, promuovendo l’incontro tra culture diverse proprio perché radicato nel senso di italianità.

Un simbolo di speranza nei quartieri difficili

Questa iniziativa, presentata con una risoluzione dalla commissione Scuola del VI municipio, non è nata come un atto arbitrario. Il suo scopo è chiaro: riaffermare l’identità culturale in una realtà urbana spesso segnata dal degrado sociale. Negli istituti scolastici capitolini di questi quartieri, dove gli studenti combattono contro la criminalità e l’abbandono, il crocifisso può rappresentare un punto fermo, un simbolo di speranza e di ordine, in contrasto con la dispersione e la frammentazione che vivono fuori dalle aule.

Riaffermare le radici per non perdere la bussola

Che lo si voglia o no, l’Italia è una nazione le cui fondamenta affondano nel cristianesimo, e negare questo fatto non cancellerà la sua realtà. Esporre il crocifisso non significa cancellare altre culture, ma ricordare a tutti da dove veniamo, e perché è importante mantenere un legame con il passato. Siamo in un’epoca in cui la cultura stessa rischia di essere annullata dalla neutralità forzata, e se c’è un luogo dove possiamo ancora insegnare i valori cardine della nostra società, questo è proprio la scuola.

La destra di FdI nel VI Municipio, con questa iniziativa, si assume la responsabilità di difendere la cultura italiana e cristiana. Non è un passo indietro, ma un modo per riaffermare il senso di comunità, senza la quale rischiamo di perdere la bussola in un mondo sempre più disorientato.