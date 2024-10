Umbria, a pochi giorni dal voto arriva l’archiviazione per Donatella Tesei. “Ma la sinistra ha speculato…”

”Il fatto non è più previsto dalla legge come reato”: così il gip di Perugia ha proceduto all’archiviazione dell’indagine per abuso d’ufficio nei confronti della Presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, che sarà nuovamente candidata alle elezioni. Con questa formula viene assolto anche l’assessore regionale alla programmazione europea al bilancio e al turismo, Paola Agabiti, per un’inchiesta basata sull’uso dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Tesei sarà anche candidata per le elezioni regionali umbre del 17 e 18 novembre 2024. Ma la Tesei non esprime soddisfazione, vista la tempistica: “Ho appreso la notizia solamente oggi e solo perché ne hanno parlato i giornali. Mi risulta che l’indagine era iniziata da tempo e già questo dimostra ancora una volta la correttezza dell’operato della mia amministrazione. Per il resto, in attesa di consultare gli atti, assisto alla consueta attività di strumentalizzazione e mistificazione, con argomenti di ignobile livello, amplificata dalla vicinanza della scadenza elettorale”.

L’archiviazione e la condotta che “non integrava nessun abuso d’ufficio”

‘’La condotta non integrava alcun abuso d’ufficio durante la vigenza dello statuto penale anteriore all’abrogazione del reato’’, ha dichiarato l’avvocato dell’assessore Agabiti , Nicola di Mario, all’Adnkronos. Il legale ha precisato che i provvedimenti adottati fossero “tutti atti di programmazione generale che coinvolgevano l’economia della regione, non soggetti in particolare”. Di Mario ha poi chiosato: “Dire che è rilevante per l’economia della regione il settore dell’olio, del luppolo e del tartufo, è un atto di programmazione generale. Con le due delibere non c’è mai stata attribuzione di denaro a nessuno’’.

Le differenze giudiziarie tra L’Umbria e la Liguria

Se da un lato il processo e la condanna finale nei confronti di Giovanni Toti ne ha evitato la candidatura con il centrodestra in Liguria , dall’altro la sentenza d’archiviazione per Donatella Tesei non ha impedito la sua candidatura. Nel caso delle elezioni in Liguria, la vicenda giudiziaria di Toti non ha comunque evitato al centrodestra di vincere le elezioni regionali con Marco Bucci candidato presidente. Comunque sia, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio come reato è già previsto dalla riforma sulla giustizia prevista dal Ministro Carlo Nordio, nonostante le lamentele della sinistra. A proposito di questo, in un’intervista pubblicata per Il Foglio, l’ex ministro per la Funzione pubblica Franco Bassanini, aveva detto a chiare lettere che sulla questione dell’abuso d’ufficio il Pd “dovrebbe ricordare che sono almeno trent’anni che i sindaci e gli amministratori di sinistra chiedono l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Del resto, questa è una battaglia di sinistra”.