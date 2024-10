Ucraina, intesa al G7: Giorgetti annuncia un prestito da 45 miliardi di euro ricavati dagli asset russi “congelati”

L’Ucraina riceverà 45 miliardi di euro, ricavati dall’immobilizzazione dei beni sovrani ai russi. L’accordo è stato siglato dai partecipanti al G7 di Washington, a cui è stato invitato anche il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko. Il ministro dell’economia italiano, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato il nuovo ausilio finanziario al suo omologo ucraino, stando a quanto riferito dal Mef su X.

Giorgetti e il prestito all’Ucraina accordato al vertice del G7 finanze

Il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, dirigono il G7 finanze a Wahington, dove gli stati membri sono riusciti a raggiungere un accordo per i nuovi aiuti economici da fornire all’Ucraina. Stando a quanto si legge nel comunicato sulla riunione, i beni sovrani russi resteranno immobilizzati fintanto che la Russia non porrà fine alla sua aggressione, pagando ulteriormente i danni causati al Paese ucraino. “Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, si evidenzia all’interno della nota pubblicata dai rappresentanti del G7.

L’annuncio della presidenza italiana al G7

“Su iniziativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i leader G7 hanno adottato una dichiarazione la quale annunciano l’accordo raggiunto per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti pari a circa 50 miliardi di dollari complessivi( quindi 45 miliardi di euro), a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati. Questo l’annuncio della presidenza italiana al G7 in seguito ai prestiti stabiliti per l’Ucraina, il coordinamento ha poi aggiunto un’ ulteriore notifica: ” Si tratta di un’importante risultato che concretizza l’impegno assunto dal G7 a giugno in occasione del vertice di Borgo Egnazia”.