Tutti contro la giudice Albano. Delmastro: “Grave invasione di campo”, Gasparri: “Intervenga il Csm”

“Ora ad essere ritenuti non sicuri sono Tunisia e Bangladesh. Domani potrebbe essere l’Egitto. Il punto è che i giudici ritengono di poter decidere loro, sulla base di personalissime opinioni che ritengono essere superiori alla complessissima istruttoria fatta dai ministeri di Giustizia, Esteri e Interno, quali sono i Paesi non sicuri. E qui sì che c’è una chiara invasione di campo. Particolarmente grave in questo momento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, intervistato dal Corriere della Sera.

Per Delmastro “si è ricominciato a discutere con l’Europa di dimensione esterna e presidio dei confini e non più di redistribuzione. Il precipitato logico della sentenza è invece ‘nessun confine’: domani non li puoi più trattenere e non li puoi rimpatriare. Liberi tutti. A causa di personalissime opinioni di chi, peraltro, le aveva già espresse”.

Il riferimento è “alla giudice Albano che ha avuto il coraggio di pronunciarsi sulla materia, che aveva avversato in numerosi interventi pubblici e sui social, senza avvertire la necessità di astenersi per il chiaro pregiudizio”. Ora, sottolinea il sottosegretario, “rafforzeremo il procedimento e lo renderemo inattaccabile. Di sicuro non ci arrenderemo a chi dice che i confini non esistono”. Per Delmastro, inoltre, il Guardasigilli Carlo Nordio non si deve dimettere dopo le parole sulla sentenza del tribunale di Roma: “Ha il diritto di commentare come tutti: in Italia non esiste una casta di ayatollah”.

Sulla stessa falsariga del sottosegretario Delmastro, Maurizio Gasparri. ”Sosterremmo con convinzione il governo – dice il presidente dei senatori di Forza Italia – in tutti i suoi atti tesi a ripristinare il rispetto della legalità. La esondazione giudiziaria della presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, rappresenta un episodio sconcertante. Che merita l’attenzione del CSM, ma anche delle supreme cariche dello Stato. Un attacco annunciato e immotivato, alle corrette politiche del governo”.

Gasparri: dal magistrato Silvia Albano condotta sconcertante

“La magistratura vuole sostituire il potere esecutivo e legislativo. Si arriva a definire quali siano i Paesi pericolosi, a sostituirsi a organi nazionali e internazionali, con affermazioni e scelte prive di fondamento. Ma tese al boicottaggio sistematico dell’azione del governo. È chiaro che lo scontro crea un clima di tensione. Ma non è certo colpa del centrodestra, che ogni qualvolta vince le elezioni democraticamente si trova di fronte una sinistra faziosa che usa ambiti giudiziari, comunicativi e di ogni altro tipo, per tentare di ribaltare gli esiti democratici delle consultazioni elettorali. Di questo si tratta. È già successo ai tempi dei governi Berlusconi. Ricordiamo i nomi e le vicende che videro protagonisti nuclei di militanti della sinistra annidati all’interno delle istituzioni”.

“Vorremmo un andamento più pacato delle cose. Ma evidentemente la sinistra punta a contrastare la volontà democratica popolare perché non ha altro modo per cercare di risalire la china. Una situazione gravissima. Che va portata anche all’attenzione di organi internazionali, che hanno invece apprezzato la politica dell’immigrazione italiana, condivisa sempre di più in tanti ambiti soprattutto europei. Non ci fermeremo. Non ci arrenderemo. Noi lavoriamo per la sicurezza dell’Italia e per difendere i confini della nostra nazione e dell’Europa. Altri – conclude Gasparri – agiscono nella maniera sconcertante alla quale stiamo assistendo, ma che non subiremo passivamente”.