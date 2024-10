Truppe nordcoreane con Putin, il Pentagono lancia l’allarme: “10.000 soldati nella Russia orientale”

“Crediamo che la Corea del Nord abbia inviato in totale circa 10mila soldati per addestrarsi nella Russia orientale”. L’attestazione rilasciata dalla portavoce del Pentagono Sabrina Singh ai giornalisti può rappresentare un campanello d’allarme per l’Ucraina ma anche per il resto degli stati occidentali. Inizialmente l’organizzazione governativa americana parlava dell’invio di circa 3.000 soldati dell’esercito di Kim Jong-un. Ma, dopo la scoperta, i funzionari sono stati costretti a rettificare la notizia aggiungendo gli ultimi particolari. Da svariate settimane circolano le notizie sulla presenza e il plausibile impiego delle truppe nordcoreane sul fronte eurasiatico.

Le truppe nordcoreane aiuteranno militarmente il fronte russo

Le parole di Sabrina Singh riguardano un probabile “incremento delle forze russe vicino all’Ucraina nelle prossime settimane”. I militari arrivati dalla Corea del Nord saranno quindi un ulteriore rinforzo per la strategia dell’esercito russo, ormai intento a proseguire la propria campagna militare in Ucraina ad oltranza. La notizia è un’ulteriore conferma della presenza nordcoreana nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Come si evolve il panorama geopolitico dopo l’annuncio

Le truppe nordcoreane sembrano sempre più vicine a entrare attivamente in guerra nel territorio ucraino: forse il Cremlino intende sfruttare questa risorsa non indifferente per portare a termine alcune delle proprie finalità belliche. Il sodalizio tra Putin e Kim Jong-un potrebbe non arrestarsi esclusivamente nella difesa reciproca in caso di un attacco, ma è possibile che con il passare del tempo riesca ad andare oltre le stime iniziali. Il dittatore della Corea del Nord, stando a quanto riportato da Il Giornale, avrebbe assistito agli addestramenti delle truppe nordcoreane nei mesi di settembre e ottobre. La convinzione di Kim Jong-un è quella che il proprio esercito possa avere un “ruolo centrale” nella dissuasione e in battaglia.