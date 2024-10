Trump serve patatine al McDonald’s e “sfotte” Kamala Harris: “Ho lavorato più di lei” (video)

Il video al McDonald’s della Pennsylvania in cui Trump lavora assieme ai dipendenti è diventato virale in rete e sui giornali americani. Il candidato repubblicano ha scherzato con i lavoratori della catena americana di fast food più famosa al mondo. Il tycoon non ha risparmiato anche battute sulla sua rivale democratica Kamala Harris, che aveva millantato esperienze analoghe negli anni della sua gioventù. «Ho lavorato 15 minuti più di Kamala, lo metterò sul curriculum. McDonald’s ha confermato che non ha mai lavorato qui», ha detto Donald Trump. Il businessman di nuovo in corsa per la Casa Bianca non ha perso tempo per scherzare sulla sua candidata, mettendo in dubbio la sua carriera lavorativa nei fast food e relazionandosi gentilmente ed ironicamente con gli altri dipendenti.

“McDonald’s Trump” e l’omaggio ai dipendenti

«Questa è una grande azienda, una grande compagnia. Quest’azienda offre tanti posti di lavoro, c’è tanta gente in campo qui», ha inoltre aggiunto, seriamente, Trump, intento ad iniziare la sua momentanea carriera al fianco degli impiegati di McDonald’s. L’ex presidente americano ha poi scherzato sulla sua nuova mansione preferita, ossia la frittura: «Io mi occuperò delle patatine fritte, serve esperienza. Non dimenticherò mai questo momento. Cosa volete ordinare? Vi porto patatine fritte? Ve le porto». Dal video e dalle dichiarazioni, Donald Trump sembra molto contento della possibilità di relazionarsi con gli altri colleghi della tavola calda. Peraltro, Trump non ha mai nascosto di essere un grande ammiratore dei fast food, fino a prendere in considerazione l’ipotesi di servire questo genere di pasti alle cene di stato per evitare di perdere tempo e denaro.

Il compleanno di Kamala e gli auguri del tycoon

Tra i giornalisti presenti qualcuno si rivolge a lui ricordandogli del compleanno di Kamala Harris, ora sessantenne: Trump non ha perso l’occasione fornitagli dai cronisti per schernire bonariamente la sua rivale «Buon compleanno, Kamala. Le manderò dei fiori. O delle patatine fritte». L’imprenditore americano non ha poi perso tempo per continuare a parlare delle elezioni, in particolare smentendo la voce che Kamala Harris avesse lavorato lì da giovane: “McDonald’s ha confermato che non ha mai lavorato qui”.

Ecco il video virale dell’arrivo di Donald Trump al McDonald’s in Pennsylvania.