Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis: non escludo ulteriori licenziamenti

Future soppressioni di posti di lavoro in casa Stellantis? ”Non scarto nulla”: con queste frasi choc l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha risposto alla domanda se intendesse tagliare posti da Stellantis.

”La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha assicurato l’ad di Stellantis a Radio Rtl. Tavares ha aggiunto però che la soppressione dei posti di lavori ”non è al centro della nostra riflessione strategica”.

“Il cuore della nostra riflessione strategica” ha detto Tavares non è il taglio dei posti di lavoro ma “al cuore della nostra riflessione strategica c’è rendere i nostri clienti felici, attraverso la qualità dei nostri prodotti, attraverso l’innovazione delle nostre tecnologie, e dalla dimensione accessibile della nostra mobilità che deve essere pulita”.

Al quotidiano Les Echos: chiudere le fabbriche? Non lo escludo

In un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Les Echos” l’amminstratore delegato di Stellantis, ha anche attaccato i politici europei. “C’è effettivamente un problema di coerenza tra l’Unione europea e alcuni dei suoi Paesi membri”, ha detto Tavares. “Perché Stellantis deve essere il fusibile delle dispute tra l’Unione europea e alcuni dei suoi membri, come l’Italia, che vogliono tornare sulle decisioni prese?”, ha chiesto poi l’amministratore delegato.

Anche con il quotidiano francese Tavares non ha escluso la possibilità di chiudere degli stabilimenti del gruppo in futuro a causa delle concorrenza cinese. “Chiudere le frontiere ai prodotti cinesi è una trappola”, ha detto l’amministratore delegato di Stellantis in riferimento alla recente decisione presa da Bruxelles.

“Se i cinesi prendono il 10 per cento della parte di mercato in Europa al termine della loro offensiva, vuol dire che avranno un peso da 2,5 milioni di vetture”, ha continuato Tavares, spiegando che questa quota “rappresenta l’equivalente di sette fabbriche di assemblaggio”. “I costruttori europei dovranno allora chiudere o trasferire ai cinesi”, ha sottolineato l’amministratore delegato.

La Lega all’attacco: “Da Tavares dichiarazioni sconcertanti”

La Lega ha commentato con parole durissime le frasi dell’ad di Stellantis. “Le ennesime, sconcertanti, dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l’operazione verità sui miliardi pubblici incassati da Stellantis. Si tratta di fiumi di denaro che – per le decisioni del gruppo – hanno prodotto utili per i manager, investimenti all’estero e tagli dolorosi in Italia. È uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza”. Così una nota del partito di Matteo Salvini.