Tapiro d’oro di Striscia alla Ferragni: “Io e Fedez mai stati una coppia aperta. Taylor Mega si sbaglia”

Tapiro d’oro numero 1500 a Chiara Ferragni, che ieri ricevuto l’ormai iconico regalo di Striscia la notizia per la quinta volta. Valerio Staffelli l’ha raggiunta perché l’influencer-imprenditrice si mostrerebbe “attapirata” non solo per l’inchiesta sul caso Pandoro, ma anche per le dichiarazioni di Taylor Mega. Che, palrando del suo flirt con Fedez, sul matrimonio tra Ferragni e Fedez ha parlato di “coppia aperta”. Chiara la prende bene e si concede una chiacchierata con l’inviato del tg satirico per fare chiarezza sul matrimonio finito con Fedez.

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni: mai stata una coppia aperta

Valerio Staffelli riporta alla Ferragni le dichiarazioni di Taylor Mega. L’infuencer disse dei Ferragnez: “Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Tra me e Fedez più una cosa fisica, passionale”. Chiara Ferragni, invece, ha smentito che nel rapporto tra lei e l’ex marito ci fossero questi accordi. “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se “coppia aperta” significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai”. Poi aggiunge: «Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!», commenta commenta ironica al quinto Tapiro ricevuto in carriera.